Ciprioţii vor să iasă din Zona Euro

Doi din trei ciprioţi susţin ideea ieşirii ţării lor din Zona Euro şi consolidarea în schimb a relaţiilor cu Rusia, relevă datele unui sondaj publicat miercuri, în contextul controverselor legate de solicitarea troicii UE – BCE - FMI de a se impozita depozitele constituite în băncile din Cipru, ca o condiţie prealabilă pentru acordarea unui împrumut acestei ţări, anunţă postul privat de televiziune Sigma. De asemenea, 91% dintre persoanele intervievate aprobă votul negativ pe care Parlamentul cipriot l-a dat planului de asistenţă financiară propus de troică. În urma crizei izbucnite după acest vot, care a obligat băncile din Cipru să-şi suspende activitatea, o bună parte dintre cetăţenii acestei ţări îşi manifestă respingerea faţă de moneda euro. Astfel, 67,3% dintre participanţii la sondaj au răspuns afirmativ la întrebarea dacă sunt de acord ca Cipru să iasă din Zona Euro şi să-şi consolideze relaţiile cu Rusia, numai 24% dintre ei având o opţiune contrară. Cât priveşte soluţia pentru rezolvarea crizei actuale, 28% dintre persoanele chestionate consideră că aceasta trebuie găsită pe plan intern, printr-un ”auto-împrumut” între instituţiile cipriote, 18,1% se gândesc la beneficiile rezultate din exploatarea zăcămintelor de gaze naturale descoperite recent, în timp ce 14,6% preferă soluţionarea problemei printr-o colaborare cu Rusia, numai 5,5% optând pentru un împrumut extern şi 3,8% pentru taxarea depozitelor bancare.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a apreciat ieri că situaţia din Cipru nu are implicaţii imediate pentru ratingurile altor state din Zona Euro, dar scoate în evidenţă pericolele răspunsurilor ad-hoc la criza din Zona Euro, răspunsuri care cresc incertitudinea şi subminează încrederea şi stabilitatea financiară. Potrivit Fitch, implicarea deponenţilor bancari în planul de sprijinire a Ciprului stabileşte un precedent periculos pentru alte state din Zona Euro, în special pentru cele cu sectoare bancare slabe. Fitch consideră că pierderea economiilor deponenţilor ar fi un pas fără precedent în criza din Zona Euro şi ar putea avea implicaţii pe termen lung asupra ratingurilor de sprijin ale băncilor. Fitch a plasat deja sub supraveghere cu implicaţii negative ratingul primelor trei bănci cipriote, Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank şi Hellenic Bank, ca urmare a riscurilor legate de proiectul de taxare a depozitelor bancare cipriote. Toate cele trei bănci beneficiază în prezent din partea Fitch de un rating B, ceea ce le plasează în categoria investiţiilor speculative. Parlamentul cipriot a respins, marţi, o nepopulară taxă pe depozitele bancare cerută de UE în schimbul unui plan de asistenţă financiară de 10 miliarde de euro.