Circ moca în şedinţa de Consiliu Local

ŞI PIRANDELE AR FI INVIDIOASE Un nou an, aceleaşi probleme în Consiliul Local Tuzla. Noul an nu i-a făcut nici mai buni şi cu atât mai puţin mai înţelepţi pe aleşii locali din comuna constănţeană. Şi aici nu vorbim de o parte dintre consilieri, ci despre toţi aleşii. A doua şedinţă de CL din acest an s-a derulat cu o sporovăială ca la uşa cortului. Din sala de şedinţe mai lipseau doar costumaţiile adecvate, mirosul care să ducă mai degrabă cu gândul la wc-ul din curtea birtului din sat şi pirandele care să-şi pună poalele în cap şi să emane noi „expresii încurajatoare“. La cum s-au derulat „discuţiile“ dintre consilieri, şi pirandele cele mai versate aproape că ar fi fost invidioase pe vocabularul „elevat“ al aleşilor locali şi şi-ar fi luat notiţe. Una peste alta... circ. Şi gratis! Păcat că nu a fost inspirat niciunul dintre „spectatori“ să taie bilete la intrare că ar fi plecat cu ceva bănuţi acasă. Şi vorba aia... pe criza asta orice bănuţ e binevenit. Aleşii din Tuzla îi mai pot învăţa pe colegii din alte comune cum să organizeze o şedinţă care are pe ordinea de zi doar cinci proiecte să dureze aproape cinci ore.

RECORD DE „VITEZĂ“ Dar să trecem la subiect, dacă putem spune aşa ceva având în vedere că singurul lucru pe care l-au făcut consilierii a fost să se certe. În cadrul şedinţei de ieri, printre proiecte s-au numărat cel privind execuţia bugetară pentru anul care s-a încheiat şi cel privind aprobarea bugetului pentru 2012. Un buget care oricum a fost epuizat şi un altul care este aşa cum a dat... Guvernul. Primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, a declarat că cele două proiecte au fost aprobate cu chiu cu vai, pentru că ai săi colegi de Consiliu sunt „nişte idioţi“. De cealaltă parte, nici şeful Opoziţiei din CL, Marian Sărăcilă, nu s-a lăsat mai prejos, afirmând despre primar că este un infractor, iar cuvintele de „laudă“ plecate din ambele părţi ar putea umple o pagină de ziar fără a repeta prea multe expresii. După ce şi-au satisfăcut pofta de scandal, aleşii locali au trântit uşa sălii de şedinţe... până data viitoare.