Circa 100 de hectare de terenuri agricole, distruse de iepurii sălbatici

Circa 100 de hectare de terenuri agricole, semănate în special cu floarea-soarelui şi porumb, au fost distruse doar în zona oraşului Pecica şi a satului aparţinător Turnu din judeţul Arad, de către iepurii sălbatici.

Agricultorii spun că au fost nevoiţi să semene din nou floarea-soarelui şi că aceasta a fost din nou distrusă de iepuri, înregistrând pagube de zeci de mii de euro.

"Oamenii au reclamat o înmulţire a efectivului de iepuri de câmp. A crescut efectivul de iepuri, am vorbit şi cu paznicul de vânătoare, cu circa 50 la sută a crescut. În urma adresei oamenilor, noi am făcut o adresă către Asociaţia Judeţeană a VPS, dar vânatoarea în această perioadă este interzisă, aşa că am cerut mărirea cotei de recoltă în toamnă-iarnă susbtanţial. Anul trecut, cota de recoltă a fost de 180 de iepuri, eu zic că dacă s-ar mări cu 150 s-ar rezolva această problemă, dar trebuie aprobat de către Ministerul Agriculturii", a declarat, miercuri, pentru MEediafax, viceprimarul oraşului Pecica, Miodrag Stanoiov.

Localnicii spun însă că în toamnă vor avea alte probleme cu animalele ocrotite de lege.

"În paralel, există o înmulţire a efetivului de hârciogi, hârciogii vor produce în toamnă pagube foarte importante, un hârciog bagă în cămară peste 100 de kg de boabe de cereale, şi hârciogul este ocrotit, cine a dat legea nu s-a gândit şi la consecinţe sau la o înmulţire pe o anumtă zonă a hârciogilor", a mai declarat viceprimarul Miodrag Stanoiov.

"Cred că sunt până la 100 de ha afectate, distrugerile au fost favorizate şi de condiţiile meteo, lipsa ploilor în special, plantele distruse nu au mai reuşit să se refacă. (...) au mai fost cazuri, dar nu pe aşa suprafeţe, până acum erau afectate unul, două hectare", mai spune viceprimarul Miodrag Stanoiov.

Oamenii spun că legea nu prevede cine suportă pagubele dacă animale protejate de lege le distrug recoltele.