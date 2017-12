Circarii acuzaţi de viol şi tîlhărie s-au declarat nevinovaţi

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, recursul formulat de cei trei angajaţi ai circului „Circus Americano”, acuzaţi de viol şi tîlhărie, împotriva arestării lor preventive. Sebastian Cristian Molnar, de 19 ani, din satul maramureşean Singer, Adrian Dragomir, de 34 de ani, din localitatea Izvoare, judeţul Dolj, şi Beniamin-Viorel Badiu, de 21 de ani, din Hunedoara, au susţinut că sînt nevinovaţi şi că fata care îi acuză că au violat-o a întreţinut de bunăvoie relaţii sexuale cu ei. Dragomir a spus că îşi menţine declaraţia de la Parchet, Badiu, pe cea de la Judecătoria Mangalia, în vreme ce Molnar şi-a retractat total declaraţiile date în faţa poliţiştilor şi judecătorilor de la Mangalia. „La poliţie am fost forţat şi chiar bătut de agenţi să recunosc faptele şi de frică am semnat declaraţia. Nu am participat la niciuna dintre fapte, sînt nevinovat şi vreau să fiu liber. Pe fata care ne acuză am văzut-o numai o dată, atunci cînd am mers în locuinţa părăsită în care se afla cu Dragomir. Pot să spun că cei doi vorbeau normal, nu se certau şi ea stătea la Dragomir în braţe. Nu mi s-a părut nimic suspect şi am plecat acasă, nu am asigurat paza şi nici nu am ştiut ce fac Dragomir şi Badiu acolo cu fata”, a afirmat Molnar. El a susţinut că nu a avut nici un cuţit asupra lui, cu toate că în declaraţia de la Poliţie spune că el i-a dat cuţitul lui Dragomir. În final, avocaţii au cerut admiterea recursului, casarea sentinţei instanţei de fond care i-a arestat şi eliberarea celor trei. Magistraţii însă nu au fost convinşi de argumentele circarilor şi au decis să îi ţină după gratii. Decizia este definitivă. Reamintim că, în seara de 11 spre 12 august, cei trei indivizi au batjocorit o tînără de 21 de ani, din Mangalia. Anchetatorii au stabilit că Dragomir, Badiu şi Molnar au venit în această vară pe litoral, cu circul, în staţiunea Saturn. În urmă cu două săptămîni, cei trei se aflau în Mangalia, unde au acostat pe stradă o tînără care se întorcea de la serviciu. Anchetatorii spun că, sub ameninţarea unui cuţit, au dus-o în gangul unei locuinţe părăsite, unde doi dintre ei au violat-o. Cel de-al treilea nu a participat la viol, dar i-a furat victimei telefonul mobil. Victima a depus o plîngere la poliţie, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru a da de urma violatorilor, care au fost prinşi două săptămîni mai tîrziu. Poliţiştii au găsit asupra unuia dintre ei telefonul mobil al tinerei tîlhărite. Mai mult, în urma unei descinderi, anchetatorii au descoperit în camera în care cei trei erau cazaţi cuţitul folosit pentru ameninţarea victimei.