Circoteca de la Ministerul Sănătăţii!!!

În mod evident, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS), coordonaţi în mod direct de ex ministrul Adriean Videanu, au scăpat de sub control întreaga activitate. 21 de manageri de spitale şi 14 directori coordonatori ai direcţiilor de sănătate publică au fost destituiţi ca urmare a rezultatelor slabe care au ieşit în urma unor evaluări-fantomă ale Ministerului Sănătăţii, de care mai nimeni din teritoriu nu a auzit... De exemplu, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, a fost destituită pe 13 octombrie, iar pe 14 octombrie a şi plecat de la conducere, de data aceasta fără să se mai „certe” cu nimeni. Şi fostul director al DSPJ din Constanţa se alătură altor colegi din ţară şi spune că nimeni nu a supus-o niciunei evaluări din partea vreunei comisii a MS, aşa cum s-a anunţat pe site-ul MS. De altfel, nici în faxul cu ordinul de revocare din funcţie nu s-a menţionat aşa ceva. Dr. Ciobotaru a spus că în Ordinul de destituire nu este invocat motivul. Ea întreabă unde este raportul despre care se spune referitor la evaluarea din 7 octombrie. „Pe mine în nici un caz nu m-a evaluat nimeni de la Ministerul Sănătăţii atunci”, a declarat dr. Ciobotaru. Şi alţi directori de DSPJ din ţară care au fost destituţi nu au habar de vreo examinare, evaluarea în cazul şefilor DSPJ făcîndu-se anual, ultima fiind făcută la începutul lunii mai. „Am înţeles că pe data de 7 octombrie s-a format o comisie la nivel de MS care a verificat activitatea directorilor DSP-urilor. Nu au comunicat nimănui rapoartele pentru că ele cuprind şi date personale”, a explicat directorul executiv al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina. Reamintim că „activitatea managerială a directorilor coordonatori ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti a fost evaluată de o comisie, constituită prin ordin de ministru, la începutul lunii octombrie”. Pe de altă parte, Ministerul sublinia că „decizia respectă litera legii şi nu are nici o legătură cu situaţia politică, aşa cum s-a speculat în diferite medii”. MS susţine că „pentru cea mai mare parte dintre manageri există sesizări, atît din partea sindicatelor, cît şi din partea personalului medical, conform cărora programul de management prezentat la numirea în funcţie nu a fost respectat”...