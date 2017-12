Circul „Americano” îşi deschide porţile la Mamaia

11:53:09 / 12 Iulie 2016

Biletul tau sponsorizeaza suferinta lor!

Este dreptul oricui de a merge la circ, insa inainte de a va cumpara un bilet sau inainte de a va duce copiii la circ, alocati cateva minute sa vizionati pe youtube filmuletul: "Stop Circus Suffering, USA">> https://www.youtube.com/watch?v=AAf1AKj-izY. Circurile nu vor ca spectatorii sa afle cum sunt antrenate animalele, cum desorii bat animalele si le infometeaza pentru a face trucurile lor, cum sunt practic torturate ca ei sa faca bani. In spatele cortinei este o alta arena, a torturii, a suferintei, a disperarii mute. Ei nu au voce sa strige, dar daca va uitati in ochii lor, veti vedea adevarul. Toti copiii care afla adevarul despre circuri refuza sa mai mearga la circ. Incercati si veti vedea. Ei sunt puri, de ce sa ii corupem de mici? Exista alte moduri de educatie, haideti sa nu ii mai hranim pe copii cu suferinta si cruzime. Pentru ca ceea ce semanam, asta vom culege. Cum credeti ca sunt antrenate animalele salbatice? Cu recompense? De ce credeti ca tin dresorii bici in mana, ca doar nu sa mangaie animalele, ci sa se apare. Daca animalele sunt tratate cu blandete, de ce ar avea nevoie dresorii de instrumente ca sa se apere? Sunt si circuri numai cu oameni, acrobati. Bravo lor! Acelea da, sa prospere si sa de dezvolte ca arata maiestria corpului uman si ce putem face cu el de BUNA VOIE, nu sub tortura. Nu vreau sa ma credeti, investigati dvoastra, informati-va. Cateve minute, atat va cer, sa urmariti filmuletul "Stop Circus Suffering, USA". Veti decide apoi ceea ce este mai bine. https://www.youtube.com/watch?v=AAf1AKj-izY http://bucurestifm.ro/2016/03/11/animale-de-circ-chinuite-in-parcarea-unui-hipermarket-din-capitala/