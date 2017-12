Circul Medrano, încă o săptămînă în Mamaia

Turiştii şi constănţenii mai au la dispoziţie o săptămînă pentru a putea viziona reprezentaţiile oferite de Circul Medrano, venit tocmai din Italia, şi care, pe parcursul a două luni, a încîntat publicul cu reprezentaţiile pregătite. „Pe 24 august ne încheiem activitatea din staţiunea Mamaia şi mergem la Piteşti, pentru a încînta şi publicul de acolo. În România avem parte de un public care reacţionează foarte bine la spectacolele noastre. Se ridică după fiecare spectacol şi aplaudă încontinuu. În cele două luni cît am rămas în Constanţa, reprezentaţiile noastre au atras mii de spectatori”, a declarat directorul Circului Medrano, Roberto Orlando, plăcut impresionat de publicul român. În reprezentaţiile Circului Medrano evoluează tigri siberieni, girafe, un rinocer alb, canguri, lame, elefanţi, struţi. De asemenea, în spectacol sînt incluşi şi cinci motociclişti din Brazilia, care execută acrobaţii într-un “glob al morţii”, de 4,5 metri cubi. Printre numerele circului se numără o „fiesta gitana”, pe muzica lui Goran Bregovic, o dresură de cai sălbatici, jonglerii şi numere tradiţionale la trapez, un număr cu arbaleta, o defilare a elefanţilor. În cea de-a doua parte a spectacolului, mai întîi este prezentată o dresură de cinci tigri siberieni, urmată de o reprezentaţie de echilibristică pe cai, în timp ce unul dintre artiştii circului interpretează melodia „Strangers in the night” a lui Frank Sinatra, număr ce a cîştigat în 2007 Clownul de Aur la Festivalul Internaţional de Circ de la Monte Carlo. În continuare, clovnii Lorenzo şi Otto îi distrează atît pe copii cît şi pe părinţi cu o versiune a Poveştii lui Aladin în viziunea artiştilor de la circ, iar spectacolul se încheie cu o defilare a vietăţilor exotice care aparţin circului: dromaderi, canguri, struţi şi, atracţia principală a Circului Medrano, girafele Picolo şi Lamia. Reprezentaţii circului oferă, în continuare, pînă pe 24 august, o reducere de 10 lei pentru fiecare intrare la reprezentaţii. Constănţenii şi turiştii se pot bucura de spectacolele Medrano şi datorită sprijinului Primăriei Municipiului Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa, care participă, în calitate de parteneri, la turneul în oraş al circului italian. Reprezentaţiile oferite de artiştii Circului Medrano au loc în fiecare zi, de la ora 21.00, iar preţul biletelor variază între 30 şi 40 de lei - la tribune şi 60 de lei la lojă, iar intrarea este gratuită pentru copiii cu vîrste de pînă la trei ani.