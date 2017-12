Circulaţie restricţionată pe drumul dintre Kogălniceanu şi Cuza Vodă

Circulaţia rutieră pe drumul judeţean DJ 222, între localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cuza Vodă, a fost întreruptă, începînd de ieri, pînă pe 16 noiembrie, în vederea executării lucrărilor de reabilitare pe acest sector de drum. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa anunţă conducătorii auto că circulaţia vehiculelor rutiere pe acest sector de drum va fi deviată pe ruta ocolitoare, mai exact pe drumul comunal DC 58 Cuza-Vodă - Dropia - Dorobanţu - DN 2A - Mihail Kogălniceanu, cu o lungime totală de 25 km, conducătorii auto fiind rugaţi să respecte restricţiile instituite şi semnalizarea rutieră temporară. “Drumul era într-o avansată stare de degradare. Pînă acum am făcut mai multe lucrări prin care dorim să creştem rezistenţa drumului pentru că, aşa cum a fost el proiectat, nu rezista traficului greu la care este supus zi de zi. Acum am oprit circulaţia rutieră pentru că am început asfaltarea şi nu dorim să întîmpinăm probleme“, a declarat directorul RAJDP, Adrian George Gâmbuţeanu. El a adăugat că, după finalizarea acestor lucrări, în funcţie de fondurile pe care instituţia le va avea la dipsoziţie, vor fi demarate lucrările şi pe drumul care leagă oraşul Medgidia de Ciocîrlia. Pentru informaţii suplimentare, conducătorii auto se pot adresa Dispeceratului RAJDP, la numărul de telefon 0241/693.52.