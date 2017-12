Circumferinţa mare a taliei, factor de risc de deces prematur

Nu o dată s-a spus că un abdomen mărit de volum, fără a fi vorba despre o anume afecţiune, ci pur şi simplu de grăsime, dăunează grav organismului. Chiar în cazul unui indice de masă corporală (IMC) normal, circumferinţa prea mare a taliei constituie un risc major de deces prematur. O echipă de cercetători de la Clinica Mayo - Statele Unite a comparat rezultatele a 11 studii efectuate pe circa 650.000 adulţi, relatează passionsante.be. Prima constatare a fost că circumferinţa prea mare a taliei se asociază cu boli cardiovasculare, respiratorii, cu tulburări metabolice şi cancer. A doua - cu mortalitate prematură: bărbaţii cu circumferinţa taliei peste 110 cm prezintă un risc de deces prematur mai ridicat decât cei cu circumferinţa sub 90 cm. În ceea ce priveşte speranţa de viaţă, scăderea medie este de trei ani după vârsta de 40 de ani. Aceeaşi constatare este valabilă la femeile cu circumferinţa taliei peste 95 cm faţă de cele cu una sub 70 cm. Ca speranţă de viaţă, scăderea medie este de cinci ani după 40 de ani. În ambele cazuri, riscul este proporţional cu numărul de centimetri peste pragurile menţionate. Asocierea este valabilă indiferent de IMC, ceea ce înseamnă că indicele nu este suficient pentru a estima riscul de deces prematur (mai ales pentru că nu ţine seama de localizarea masei grase) şi că circumferinţa taliei poate fi considerată un indice independent. Acest lucru are implicaţii importante atât pentru pacienţi, cât şi pentru medici, care trebuie să ţină seama de cei doi parametri. Circumferinţa taliei poate fi considerată satisfăcătoare când nu depăşeşte 80 cm la femei şi 94 cm la bărbaţi, spun cercetătorii americani.