Circumstanţele morţii lui Brittany Murphy

Scenaristul Simon Monjack, soţul actriţei Brittany Murphy, care a murit duminică, la vârsta de 32 de ani, a acordat, luni, un interviu în exclusivitate pentru revista “Access Hollywood”, în care a vorbit despre momentele care au precedat moartea acesteia. “Lumea mea s-a prăbuşit ieri”, a declarat acesta. Simon Monjack are de răspuns la multe întrebări, după ce s-a aflat că în dormitorul actriţei s-au găsit foarte multe medicamente şi reţete prescrise atât pe numele vedetei, cât şi pe al soţului său, pe al mamei şi al altor indivizi aparent necunoscuţi. S-au găsit flacoane de Topamax, medicament împotriva crizelor de epilepsie care însă poate fi folosit şi în prevenirea migrenelor, Methylprednisolone, un antiinflamator, Fluoxetine, care tratează depresia, Klonopin, pentru anxietate, Carbamazepine, care tratează diabetul dar poate fi folosit şi în cazul tulburării bipolare, Ativan, împotriva anxietăţii, Vicoprofen, calmant, Propranolol, care tratează hipertensiunea şi este folosit şi pentru a preveni atacurile de cord, Biaxin, un antibiotic şi Hydrocodone, împotriva durerii, precum şi multe tuburi de vitamine.

În legătură cu ceea ce s-a întâmplat duminică, în reşedinţa actriţei, când aceasta a fost găsită leşinată în sala de baie, Simon Monjack a declarat că, până la un punct, totul s-a petrecut ca într-o zi obişnuită. “Mama ei, Sharon, a intrat în sala de baie pentru că ea era acolo de mult timp. Mama ei a ţipat şi am fugit acolo. Am sunat imediat la 911”, a mărturisit soţul actriţei. Departamentul de pompieri din Los Angeles a răspuns unui apel primit de la reşedinţa actriţei, duminică, la ora locală 8.00 a.m. şi a transportat trupul acesteia la Spitalul Cedars-Sinai. Decesul ei a fost pronunţat de medici la ora locală 10.04 a.m.. Ed Winter, directorul Institutului de Medicină Legală din Los Angeles, a declarat că actriţa Brittany Murphy pare să fi decedat din cauze naturale. O autopsie a fost efectuată în cursul zilei de luni, pentru a determina cu exactitate cauzele decesului. Acestea vor fi dezvăluite abia după aflarea rezultatelor testelor toxicologice, în circa trei săptămâmi.

Este posibil ca actriţa să fi prezentat simptomele unei gripe în zilele care au precedat decesul. Simon Monjack a admis că soţia sa a fost bolnavă, însă a precizat că nu era vorba de nimic prea grav: “A avut laringită şi a fost consultată de un medic. Era obosită spre sfârşitul anului. A jucat în mai multe filme, anul acesta”. În acest interviu, Simon Monjack, care s-a căsătorit cu Brittany Murphy în 2007, a exclus posibilitatea ca soţia lui să fie asociată cu persoane care ar fi putut avea o influenţă negativă asupra ei. “Nu înţeleg de ce ar putea crede cineva aşa ceva. Ea găsise iubirea. Noi găsisem iubirea. Brittany nu a ajuns în acel punct în care cineva ar fi putut să o controleze. Brittany era ea însăşi”, a declarat soţul actriţei decedate. La începutul lui decembrie, presa americană scria că Brittany Murphy a fost concediată din distribuţia filmului independent “The Caller”. Purtătorul ei de cuvânt a declarat, însă, că întreruperea contractului a fost consecinţa unor diferende de ordin creativ. Când Brittany Murphy şi soţul său s-au întors în Los Angeles, de pe platourile de filmare din Puerto Rico, aceasta şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost dusă la spital. În urmă cu două săptămâni a fost lansat pe marile ecrane un alt film în care aceasta a jucat, thriller-ul cu buget mic “Across the Hall”. Totodată, actriţa terminase de curând filmările pentru “The Expendables”, în regia lui Sylvester Stallone.