Cîştig salarial mediu brut lunar de 871 euro… în 2020!

Pînă în anul 2020, cîştigul salarial mediu brut lunar în România se va dubla, ajungînd pînă la 871 de euro (3.545 lei), comparativ cu nivelul estimat pentru acest an, de 428 de euro (1.820 lei). Aceasta este estimarea Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), care menţine nemodificate prognozele publicate în primăvară referitoare la cîştigul salarial mediu brut pînă în 2013, instituţia anticipînd pentru acel an un nivel de 538 de euro (2.190 lei). Pentru intervalul 2014-2020, CNP anticipează ritmuri anuale de creştere cuprinse între 6,6%, în 2019, şi de 7,9%, în 2015. Totodată, CNP estimează că salariul mediu brut lunar îşi va menţine ponderea în cîştigul salarial mediu brut la 93% pe întreaga perioadă analizată, anticipînd un nivel de 810 euro (3.297 lei) pentru anul 2020. Ritmul anual mediu de creştere a numărului de salariaţi va încetini în perioada 2014-2020 la 0,6%, comparativ cu avansul mediu anticipat pentru 2010-2013, de 0,85%. Pentru acest an, numărul mediu de salariaţi este estimat să scadă faţă de 2008 cu 3,6%, respectiv cu 222.000 de persoane. Astfel, numărul de salariaţi va ajunge, la finele intervalului de prognoză, la 6,567 milioane de persoane, faţă de 6,317 milioane de persoane în 2008.