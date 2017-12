Cîştigă încrederea patronilor, după care îi jefuieşte

Proprietara unei societăţi comerciale din Constanţa susţine că la barul Şhelly Bar, din zona CET, pe care îl administrează, s-a prezentat, miercuri dimineaţă, o femeie care căuta un loc de muncă. Patroana, Şeila Duţu, căuta personal întrucît, în condiţiile în care se ocupa personal de activitatea barului, nu mai putea face faţă tuturor responsabilităţilor ce-i revin în calitate de proprietar de firmă. În aceste condiţii, dar şi impresionată de rugăminţile străruitoare ale femeii care pretindea că are o situaţie materială specială şi că doreşte să se angajeze urgent, Şeila Duţu a decis să o angajeze, în aceeaşi zi, pe Mioara Mitea. După cum a declarat Şeila Duţu, Mioara Mitea, de 40 de ani, din Constanţa, părea, la prima vedere, dornică de muncă, fapt ce i-a inspirat încredere şi a determinat-o să-i înmîneze cheia barului. Ea susţine că după o zi de muncă împreună cu Mioara Mitea, seara, a lăsat în bar suma de 1.500 de lei, pentru a aproviziona cu marfă unitatea în ziua următoare şi a plecat acasă lăsînd-o pe Mioara Mitea să închidă localul. A doua zi dimineaţă însă, cînd a ajuns la bar, femeia a constatat, uimită, că proaspăta sa angajată nu făcuse curăţenie, aşa cum ar fi fost normal, şi, în plus, fugise cu banii rămaşi în casă. “Mioara Mitea nu era la prima abatere, întrucît aceasta a procedat la fel şi la alte localuri”, a spus Şeila Duţu, după ce s-a interesat despre cea care o jefuise. Una dintre păgubite este şi Laura Alexandru, patroana unui bar situat pe strada Cercetaşi Buzatu, din cartierul constănţean IC Brătianu. Ea susţine că Mioara Mitea a lucrat în barul său timp de două zile, iar înainte de a se face inventarul mărfii, femeia a fugit cu suma de 600 de lei. ”Am încercat să dau de ea, ştiind că locuieşte cu chirie în cartierul Medeea, dar am înţeles că, între timp, se mutase în altă parte”, a povestit Laura Alexandru. „ Nu am depus plîngere la poliţie pentru că am crezut că o voi găsi, dar m-am înşelat”, a adăugat femeia. Un caz similar a fost anunţat de către un angajat al Gării CFR Constanţa – Mărfuri, Nicu Mihon, care susţine că a angajat-o pe Mioara Mitea la insistenţele ei, iar după cîteva zile, aceasta i-a furat telefonul mobil unei colege. Avînd în vedere că nu apucaseră să întocmească formele legale de angajare, pentru a putea depune plîngeri la poliţie, Şeila Duţu şi Laura Alexandru doresc să tragă un semnal de alarmă în legătură cu apucăturile Mioarei Mitea, pentru a se evita alte cazuri similare.