„Cîştigam 500 de euro pe zi din prostituţie în Spania!”

Dosarul a doi soţi constănţeni, Alexe şi Mariana Cojocaru, acuzaţi de trafic de persoane şi proxenetism şi condamnaţi la cîte cinci ani de închisoare se va rejudeca. Decizia de a lua procesul de la zero aparţine magistraţilor Curţii de Apel Constanţa, care au constatat că instanţa de fond nu a făcut demersurile necesare depistării victimelor, care îi acuză pe cei doi soţi că le-au obligat să se prostitueze în Spania, în vederea audierii acestora. La termenul de ieri, judecătorii au audiat, în calitate de martoră, o tînără care s-a prostituat în străinătate timp de opt luni, dar care nu a depus plîngere împotriva celor doi soţi. Ea a povestit că Alexe Cojocaru i-ar fi promis că o duce să lucreze în Spania, ba chiar i-a cumpărat bilet de avion şi a ajutat-o să îşi scoată paşaport. Victima a adăugat că, odată ajunsă în Spania, a fost întîmpinată de Mariana Alexe, care i-ar fi spus că ea trăieşte din banii obţinuţi din prostituţie şi că se cîştigă bine. Tînăra, minoră la acea vreme, le-a spus judecătorilor: „Nu aveam de ales pentru că nu cunoşteam pe nimeni, limba nu o ştiam şi trebuia să îi plătesc datoria lui Alexe Cojocaru. Am hotărît să mă prostituez. Mergeam prin cluburi cu Mariana Alexe, care muncea cot la cot cu mine, şi cîştigam în jur de 500-600 de euro pe zi. Din aceşti bani, 200 de euro îi dădeam Marianei Alexe pentru întreţinerea casei şi pentru mîncare”. Martora a spus de atîtea ori că soţii Cojocaru nu au obligat-o să se prostitueze, nu au sechestrat-o şi nu au bătut-o, încît judecătorul i-a atras atenţia că nu e nevoie să repete la infinit acelaşi lucru. Declaraţia dată, ieri, de martoră, în faţa instanţei, a fost cu totul diferită de cea de la urmărire penală. Interesant este faptul că toate fetele care i-au acuzat pe soţii Cojocaru la prima judecată şi-au schimbat declaraţiile şi susţin că s-au prostituat de bunăvoie, pentru a achita datoriile pe care le aveau la Alexe. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2003-2004, soţii Cojocaru au racolat mai multe fete, unele minore, pe care le-au obligat să se prostitueze pe strada Montero, din Madrid. Procurorii susţin că cei doi au profitat de naivitatea fetelor, pe care le-au amăgit cu promisiunea obţinerii unor locuri de muncă în străinătate. Conform anchetatorilor, Alexe era cel care se ocupa de procurarea biletelor de autocar, le însoţea pe fete pînă la destinaţie, de unde erau preluate de soţia sa, Mariana Cojocaru. Tinerele se aflau sub stricta supraveghere a bărbatului, care le lua şi banii obţinuţi din practicarea prostituţiei, sumele fiind de ordinul zecilor de mii de euro. Alexe a fost reţinut la frontieră în timp ce încerca să fugă din ţară. Iniţial a fost arestat, însă, ulterior, judecătorii l-au pus în libertate.