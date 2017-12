Cîştigătoarea concursului naţional de la Constanţa reprezintă România în cel mai mare centru expoziţional din lume

În timp ce în unele ţări europene, precum Germania şi Austria, concursurile profesionale din domeniul construcţiilor au devenit manifestări de tradiţie, în România, în acest domeniu, abia s-au făcut primii paşi. Organizarea unor astfel de manifestări este determinată de necesitatea de încurajare a tinerilor meseriaşi pentru a se perfecţiona în meserie şi, totodată, reprezintă un imbold pentru adolescenţii care vor să urmeze cursurile şcolilor de meserii (în Germania, de exemplu, peste 60% din absolvenţii învăţămîntului obligatoriu de nouă clase urmează o şcoală de meserii). Primul concurs naţional al montatorilor de pardoseli din România s-a organizat în toamna anului trecut, la Constanţa. La competiţia deschisă publicului, desfăşurată în perioada 4 - 6 septembrie 2008, în incinta Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, au participat 10 echipe de profesionişti, din diverse zone geografice ale ţării şi cu modalităţi de lucru diferite. Manifestarea a beneficiat de sprijinul Asociaţiei EUFA P+F (Professional Training in Parquet Laying and Flooring Technology Europe e.V. - Asociaţia Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet şi a Montatorilor de Pardoseli), iar rezultatele concursului au fost certificate şi de trei arbitri examinatori atestaţi din Germania, personalităţi marcante în rîndul specialiştilor în parchet şi pardoseli. Este vorba despre germanii Heinz Brehm, preşedintele EUFA P+F, Josef Heller, şeful catedrei de montatori pardoseli de la Şcoala de Meserii din Neustadt a.d. Aisch Germania si unul dintre autorii cunoscutului „Manual al montatorului de parchet şi al montatorului de pardoseli” (ultima ediţie, Germania, 2007), Jörg Schülein, preşedintele montatorilor de pardoseli din Breasla montatorilor de parchet şi a montatorilor de pardoseli a Franconiei Mijlocii şi a Franconiei superioare (Mittelfranken und Oberfranken, Nürnberg), membru al grupului de examinatori pentru montatorii de pardoseli din cadrul Camerei Meseriaşilor a Franconiei Mijlocii (Mittelfranken, Nürnberg). Competiţia de la malul mării a fost cîştigată de una din cele două echipe cu care a participat firma bucureşteană Karina R SRL. Iar acum, după ce, la Constanţa, s-a clasat pe primul loc, echipa bucureşteană reprezintă România, pentru prima oară, la Concursul European al Montatorilor de Pardoseli de la Hanovra, din Germania, care va avea loc între 17 şi 20 ianuarie 2009, în cadrul tîrgului DOMOTEX. La fiecare început de an, în cadrul acestui tîrg, Hanovra îi găzduieşte pe reprezentanţii din întreaga lume ai celor mai importante firme producătoare de pardoseli (covoare, mochete, parchet, pardoseli textile, ceramică, roci, etc). DOMOTEX concentrează oferta mondială din domeniu si adună la un loc factorii de decizie din comerţ, producţie, proiectare şi decoraţiuni interioare. Directorul de proiect al primului concurs naţional din România al montatorilor de pardoseli, Marius Filipaşcu, a declarat că, la ediţia din acest an a DOMOTEX, la care sînt aşteptaţi peste 45.000 de vizitatori din întreaga lume, participă 1.350 de expozanţi din 60 de ţări. DOMOTEX este găzduit de cel mai mare centru expoziţional din lume, Deutsche Messe Hannover, care se întinde pe o suprafaţă de 496.000 metri pătraţi interiori şi 58.000 metri pătraţi exteriori. Deutsche Messe Hannover include un centru de evenimente cu 35 de săli şi 27 de pavilioane şi hale. Potrivit afirmaţiilor lui Marius Filipaşcu, Concursul European al Montatorilor de Pardoseli va avea loc în Pavilionul 9 al centrului, iar în cadrul probelor se vor monta pardoseli laminate, pardoseli PVC în dale, mochetă dale, mochetă rulou şi linoleum, pe o suprafaţă totală de aproape 50 metri pătraţi. Echipa României, alături de care se vor afla reprezentanţi ai Asociaţiei Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), va concura cu reprezentantele Austriei, Germaniei, Italiei (cîştigătoare a ediţiilor din 2007 şi 2008), Olandei, Elveţiei, Marii Britanii. România este prima ţară est europeană participantă la această competiţie, după cum a declarat Marius Filipaşcu. Concursul este coordonat de specialistul în pardoseli Torsten Grotjohann, de la Institutul pentru Pardoseli (Institut für Fussbodenbau) din Koblenz, Germania. Potrivit site-ului oficial al DOMOTEX (www.domotex.de), criteriile după care juriul internaţional va desemna performanţa echipelor din concurs vor fi viteza, îndemînarea şi calitatea. Din juriului internaţional va face parte şi românul Constantin Cadar, vicepreşedinte al AMPR. Competiţia este mai mult decît un divertisment incitant, ea reprezintă pentru vizitatori o oportunitate de a învăţa din trucurile acestei meserii, se mai arată pe site-ul DOMOTEX.