Cîştigătorii premiilor Mojo

Trupa americană Fleet Foxes a învins nume importante, precum Leonard Cohen şi Radiohead, cîştigînd trofeul de cea mai bună trupă live, acordat joi seară de revista britanică „Mojo”. Premiul decernat trupei Fleet Foxes, în urma voturilor cititorilor prestigioasei reviste muzicale, a cimentat reputaţia formaţiei din Los Angeles ca fiind „una dintre cele mai bune trupe live din lume”. Acesta a fost însă singurul premiu primit de Fleet Foxes din cele trei nominalizări. Albumul de debut al formaţiei, lansat în 2008, a pierdut în faţa albumului „22 Dreams” al veteranului rocker britanic Paul Weller, care a fost desemnat cel mai bun album al anului. În această secţiune, Paul Weller, care a cîştigat trei premii Mojo de-a lungul carierei sale, a ieşit învingător în faţa albumelor lansate de Kings of Leon, Elbow, PJ Harvey şi John Parish.

Elbow, o formaţie din Manchester, a primit premiul pentru cea mai bună piesă a anului pentru „One Day Like This”, iar premiul Mojo pentru întreaga carieră a revenit artistei Yoko Ono, văduva lui John Lennon. „Chiar dacă a fost căsătorită cu unul dintre cei mai celebri bărbaţi din lume, a ajutat la modelarea muzicii aşa cum o cunoaştem astăzi”, a declarat Phil Alexander, redactorul-şef al revistei „Mojo”. Trupa britanică Blur a primit Mojo Inspiration Award, cu puţin timp înainte de mult aşteptata reuniune a formaţiei, programată la sfîrşitul lunii iulie. Mott the Hoople, rockerii britanici care făceau furori în anii \'70, au fost incluşi în Mojo Hall of Fame, după ce membrii trupei au anunţat în luna ianuarie că urmează să se reunească, pentru prima oară în ultimii 35 de ani, pentru a susţine o serie de concerte live. Printre precedenţii laureaţi ai acestui premiu se numără The Specials, The Doors, Elton John, Madness şi Arthur Lee.