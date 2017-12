Cîştigătorii Trofeului „Mamaia Copiilor“, perseverenţi şi... veterani ai competiţiei naţionale

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor“ a ajuns, duminică seară, la final. După trei zile de emoţie în care au trebuit să facă o cît mai bună impresie în faţa juriului, dar şi a publicului, mulţi dintre participanţi au primit, în cadrul serii de gală, laurii victoriei. Ei au urcat fie pe aceeaşi treaptă a podiumului, la aceeaşi categorie de vîrstă, fie au cîştigat premii speciale.

Sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa a fost arhiplină, spectatorii aplaudînd îndelung prestaţia micilor artişti. La Gala de premiere a luat parte şi Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cel care şi-a acordat sprijinul pentru desfăşurarea acestui festival. În ultima seară a Festivalului „Mamaia Copiilor“, pe scena instituţiei de cultură au urcat, alături de cîştigătorii acestei ediţii, şi cîştigătorii din 2007 ai premiului şi ai Trofeului „Mamaia Copiilor“, care au susţinut un minirecital. De asemenea, pe scenă s-au aflat şi reprezentanţii României la „Eurovision 2008“: Mădălina Lefter şi Andrada Popa. Mădălina Popa, cîştigătoarea Trofeului „Mamaia Copiilor 2007“, din Iaşi, a mai urcat pe scenă spre sfîrşitul serii de gală, alături de colegul său din Oradea, Ovidiu Florin Lazăr, cu care a împărţit, ex-aequo, Marele Premiu. Printre atracţiile serii de duminică s-a mai numărat momentul de virtuozitate step, prezentat de grupul „Bimbam“ şi momentul coregrafic „Ciuleandra“, susţinut de baletul Operei Comice pentru Copii din Bucureşti.

Ca şi anul trecut, şi anul acesta, Trofeul „Mamaia Copiilor“ s-a acordat ex-aequo. „Ceata lui Constantin“ din Buzău şi Georgia-Petruţa Dascălu din Bucureşti, cea care a interpretat şi melodia „O poveste în care cred“, cîştigătoarea locului I la Creaţie, au fost declaraţi cîştigătorii ediţiei 2008 a festivalului copiilor şi adolescenţilor.

Muzica şi textul piesei cu care Georgia a cîştigat Trofeul „Mamaia Copiilor“ poartă chiar semnătura interpretei. Cu această piesă, Georgia a participat şi la finala Eurovision Junior, unde s-a clasat pe acelaşi loc cu învingătoarea, juriul trebuind, atunci, să facă departajarea. „Sînt foarte emoţionată. A fost o competiţie foarte strînsă. Toţi au cîntat bine la această ediţie“, a declarat cîştigătoarea Trofeului, care a participat la secţiunea Interpretare, la categoria de vîrstă 11-13 ani. Georgia Dascălu a fost la cea de-a treia participare la Festivalul „Mamaia Copiilor“, primind, pînă acum, doar o menţiune.

Nici Constantin Ungureanu, cel care conduce „Ceata lui Constantin“ din Buzău, nu s-a aflat la prima participare la Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare. „Eu sînt un veteran al acestei competiţii. Am mai luat trofeul în 2001, la prima ediţie, cu o piesă la Creaţie, iar vreo cinci ediţii la rînd am participat la concursul de creaţie şi în fiecare an am fost printre laureaţi“, a declarat coordonatorul „cetei” care s-a prezentat în faţa publicului cu piesa „Viaţă de haiduc“. „Cînd am început munca pentru acest festival, acum şase luni, am pornit cu o nădejde. Ştiam că această confruntare este foarte dură, ştiam că vor fi grupuri din ţară cu prestaţii deosebite. Faptul că am fost foarte bine primiţi de public ne-a întărit încrederea în noi. Speranţa s-a concretizat şi sîntem extraordinar de fericiţi. Le mulţumesc părinţilor şi copiilor care au depus eforturi pentru ca noi să fim aici“, a spus Constantin Ungureanu.