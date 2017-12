„Cîte 500 de calorii pe zi era tot ce mîncam”

Monica şi Gabriela Irimia, gemenele de la Cheeky Girls, care, recent, au recunoscut public că suferă de anorexie, au declarat că 500 de calorii reprezentau tot ce mîncau într-o zi, potrivit cotidianului britanic „The Mail on Sunday”. „Nu credeţi vedetele cînd spun că sînt slabe de la natură, în ciuda faptului că li se văd oasele prin piele. Mint\", a declarat Monica Irimia.

Şi ea împreună cu sora sa, Gabriela, au minţit-o pe mama lor spunînd că mănîncă la restaurant şi au minţit din nou cînd povesteau cît de mult mănîncă - un obicei tipic pentru persoanele care suferă de anorexie nervoasă, o tulburare psihiatrică din categoria tulburărilor de alimentaţie, care, în Marea Britanie, afectează circa 250.000 de femei. Nu numai că cele două tinere au slăbit pînă sub 42 de kilograme - extrem de puţin pentru o înălţime de 1,60 m - dar arătau ca şi cum se aflau în pragul unei internări în spital, suferind de pietre la rinichi, ulcer la stomac şi pierderea părului. Poate cel mai îngrijorător fapt a fost că şi menstruaţia li s-a oprit.

În prezent, Monica are 54 de kilograme, iar Gabriela cîntăreşte aproape 57. Cele două gemene cred că problemele lor au apărut cînd s-au mutat în Marea Britanie, în 2002, după ce mama lor divorţase şi se recăsătorise.

Gabriela şi Monica Irimia au devenit celebre după ce au participat la concursul de televiziune „Popstars: The Rivals\". Melodia de debut, „Cheeky Song (Touch My Bum)\", a devenit rapid un hit şi s-a vîndut în 1,2 milioane de copii în lumea întreagă. Ar fi trebuit să fie euforice, însă celebritatea lor le-a dus spre anorexie. „Ne simţeam ca prinse într-o capcană\", e de părere Gabriela. „Întotdeauna trebuia să facem ce ne spuneau alţii. Aveam puţini prieteni, pe care nici nu aveam timp să-i vedem\". Apoi, în 2003, casa lor de discuri, Telstar, a intrat în faliment, datorîndu-le acestora 1,3 milioane de lire sterline. Fetele au intrat în depresie şi frustrările le-au afectat corpurile. Apoi, Gabriela a devenit dependentă de laxative: „Ştiam că nu era o bună metodă pentru a slăbi, aşa că am început doar cu unul pe zi, dar apoi, după o vreme, luam cîte trei. 18 luni mai tîrziu, deja luam cîte cinci\".

A avut de înfruntat groaznice şi constante dureri de stomac, ştiind că puţinele alimente pe care le mînca oricum nu rămîn prea mult timp în corpul său. Astfel, concertele au devenit o adevărată provocare pe măsură ce laxativele „preluau controlul\". Interpretările pe scenă însemnau şi costume sumare - gemenele purtau pantaloni foarte scurţi şi topuri minuscule. Observînd că abdomentul Gabrielei este acum mai plat decît oricînd, Monica a început şi ea să ia laxative înainte de concert. Fiecare dintre ele trăia cu doar circa 500 de calorii pe zi.

Ca formaţie, cele două surori au ajuns să concerteze în toată lumea, fără ca măcar să-şi amintească ceva din ţările pe care le vizitau. „Creierele noastre deja nu mai funcţionau normal - întotdeauna ne simţeam ameţite\", spune Monica. „Abia ne simţeam în viaţă, eram ca nişte maşini\". În sfîrşit, în vara anului 2006, mama fetelor şi soţul acesteia au remarcat că fetele sînt foarte bolnave. „Ne plimbam cu ei cînd mama, care era în spatele nostru, ne-a oprit brusc. Era albă la faţă şi părea înfricoşată. ‘Picioarele voastre! Arată ca nişte chibrituri!’, a ţipat ea. Apoi l-a sunat pe tatăl nostru, în România\", povesteşte Monica. „Eram furioase. Simţeam că dacă nu vom mai fi anorexice, e ca şi cum viaţa noastră ne-ar fi fost furată. Mama încerca să ne facă să mîncăm, să ne facă mai sociabile\".

Însă fetele au evitat sugestiile mamei lor. „Ideea noastră de o seară plăcută era să stăm în casă cu o sticlă de Coca-Cola Diet\", spune Monica. La sfîrşitul anului 2006, la vîrsta de 23 de ani, Gabriela s-a schimbat brusc. „A fost ca şi cum un beculeţ s-ar fi aprins\", spune ea. „Primeam o grămadă de invitaţii la petreceri şi eram sătulă să le refuz, dar şi mai sătulă să număr calorii. Aşa că am decis să merg la o petrecere şi am crezut că şi Monica va veni, însă ea a refuzat, spunînd că acolo vor fi aperitive\", a explicat Gabriela. Însă Gabriela era epuizată. Ura fotografiile ce o înfăţişau, în care ea nu zîmbea pentru că era prea preocupată gîndindu-se la mâncare, luînd laxative şi medicamente antiaciditate. Peste noapte, a renunţat la laxative, s-a simţit rău timp de două săptămîni, dar ştia că-şi va reveni.

„Gabriela arăta minunat\", recunoaşte Monica. „Era fericită şi plină de viaţă şi atrăgea atenţia bărbaţilor - iar eu eram lăsată în urmă. Ea mi-a zis: ‘Încearcă să fii tu din nou, Monica’\". Aproape în mod miraculos, atît a trebuit ca Monica să se reapuce de mîncat normal.