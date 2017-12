Cititorul de amprente de pe iPhone 5S, spart de hackeri germani

Un grup de hackeri din Germania ar fi reuşit să spargă scannerul de amprente digitale Touch ID de la iPhone 5S, duminică, la doar două zile după ce Apple a lansat tehnologia care promite să protejeze mai bine dispozitivele de eventualele atacuri ale infractorilor cibernetici. Atacul a fost efectuat de hackeri din gruparea Chaos Computer Club (CCC), conform unor experţi în securitatea iPhone. Ei au avut nevoie doar să fotografieze amprenta digitală a proprietarului de iPhone de pe suprafaţa de sticlă. Operaţiunile derulate în continuare au fost filmate de hackeri, iar înregistrarea a fost postată pe YouTube. Dacă atacul va fi confirmat, acesta va pune Apple într-o postură jenantă, după ce a promis că va securiza, prin respectiva tehnologie, smartphone-urile de model nou Samsung Electronics Co Ltd şi cele ce operează sub sistemul Android al Google Inc. Utilizatorii de Twitter anunţaseră anterior că au iniţiat o strângere de fonduri pentru premiul ce va fi înmânat hackerului care va sparge primul cititorul de amprente Touch ID, ce va fi ales într-un concurs al atacatorilor cibernetici. Cititorul de amprente este inclus în butonul „Acasă“, permite activarea telefonului şi, de asemenea, confirmă efectuarea de achiziţii în AppStore şi iTunes. Amprentele utilizatorilor de iPhone 5S sunt criptate şi stocate în smartphone sub forma unei semnături digitale unice. În acest fel, persoane străine, precum şi dezvoltatorul Apple nu ar avea acces la imaginea amprentei digitale, asigură producătorul.