Citricele! Zilnic?

Fructele şi legumele de toate felurile aduc organismului nenumărate beneficii. Citricele, în special, ar merita mai multă atenţie din partea noastră, din moment ce, aşa după cum a demonstrat un studiu recent realizat la Universitatea Harvard, femeile care le consumă adesea prezintă un risc mult micşorat de atac cerebral. Însă citricele au şi alte proprietăţi, indiferent de numele pe care îl poartă - lămâi, lime, grepfrut, portocale, mandarine etc. Reprezintă cea mai bună sursă de Vitamina C, dar conţin şi fructoză, glucoză şi sucroză, carbohidraţi care echilibrează nivelul zahărului din sânge. Conţin şi fibre care scad colesterolul. Folaţii - Vitamina B solubilă în apă - sunt esenţiali pentru naşterea celulelor, relatează Suite101.com. Citricele conţin şi potasiu, dar şi fitochimicale care previn cancerul, bolile de inimă şi atacul cerebral, după cum a demonstrat şi studiul mai sus amintit. Citricele previn bolile cardio-vasculare, însă şi anemia, pentru că măresc absorbţia de fier în organism. Conţinutul mare de Vitamina C face ca şi instalarea cataractei să fie mai puţin probabilă. Citricele trebuie însă consumate cu atenţie atunci când se administrează un tratament. Mai ales sucul de grepfrut este periculos, pentru că interacţionează cu medicamentele. El ar trebui evitat complet de cei care iau tratament după un atac de cord. Ar trebui să aibă grijă şi cei care iau medicamente pentru scăderea colesterolului, pentru că s-ar putea alege cu probleme la nivelul ficatului.