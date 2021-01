Cîţu despre decizia S&P

România a reuşit să recâştige încrederea investitorilor şi a instituţiilor internaţionale într-un an foarte dificil, în care ţări cu economii dezvoltate precum Anglia sau Italia au suferit retrogradări, consideră ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Cel mai mult în acest an am reuşit să recâştigăm încrederea investitorilor şi a instituţiilor internaţionale. Am preluat o economie în care nimeni nu mai avea încredere. O economie în care dobânzile crescuseră trei ani la rând, în timp ce în tot restul Europei ele scădeau. Am reuşit să facem ca dobânzile să scadă în fiecare lună, să ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un semnal clar pentru toţi investitorii din lume. Mergeţi şi investiţi în România. Este o economie de încredere şi va rămâne o economie de încredere.