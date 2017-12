City Park Mall aduce Valentine’s Day la Constanţa!

City Park Mall se pregăteşte pentru sărbătoarea Sfîntului Valentin printr-o serie de concursuri cu multe premii şi surprize. Pentru că 14 februarie a devenit în ultimii ani chiar şi în România o zi specială în care toţi doresc să se bucure de sentimentele lor, City Park Mall le oferă constănţenilor şansa de a petrece momente minunate în cadrul concursurilor care se vor desfăşura cu această ocazie. Pe 14 februarie, începînd cu ora 10.00, vor începe înscrierile pentru toate concursurile organizate în timpul zilei, iar de la ora 18.00, City Park Mall îi aşteaptă la premii pe toţi cei care se află în căutarea sufletului pereche. Cele mai importante premii puse la bătaie pentru participanţi sînt un inel cu diamant pentru ea, oferit de firma Sevda, şi o brăţară pentru el, oferit de Golden Eyes. „Am considerat că inelul cu diamant este cel mai frumos şi potrivit premiu, datorită semnificaţiei pe care o are: un astfel de inel este mai mult decît o bijuterie, este un buchet de sentimente pe care îl aşezăm pe degetul celei care înseamnă totul pentru noi. Aşa cum diamantul este piatra cea mai valoroasă, aşa şi această bijuterie reflectă sentimentele celui care o oferă. Cel puţin aşa am gîndit noi cînd am decis că acesta trebuie să fie premiul cel mare, care să marcheze Ziua Iubirii”, a declarat directorul general al City Park Mall, Sorin Scîntei.