Ciuboţica cucului, recomandată în mai multe afecţiuni

Pentru că acum ciuboţica cucului este în plină floare ar trebui să profităm, căci florile au proprietăţi diuretice, depurative, expectorante şi fluidificante, sudorifice, vitaminizante, tonic-cardiace şi antireumatice. Planta este calmantă şi antiseptică. Se recomandă în tratarea afecţiunilor cardiace, dar şi în boli genitale, reumatism, rinite, afecţiuni ale sistemului nervos. În scop terapeutic se folosesc frunzele şi florile, care se culeg în perioada înfloririi, cât şi rizomii cu rădăcini, care se scot din pământ primăvara devreme sau toamna târziu. Frunzele şi florile de ciuboţica-cucului, care pot fi folosite atât în stare proaspătă, cât şi uscată, sunt bogate în vitamina C şi betacaroten, potasiu, calciu, sodiu şi salicilaţi, elemente care ajută la întărirea sistemului imunitar şi scad nivelul colesterolului. Planta mai conţine saponoizi, care au efect expectorant şi emetic. Ciuboţica-cucului este, de asemenea, un diuretic natural şi sedativ, cu efect sudorific, calmant, antispastic, cicatrizant, fluidificator al secreţiilor bronhice. Intern, planta se administrează sub formă de ceai, infuzie din frunze şi flori, decoct, din rădăcină bine mărunţită, şi praf din frunze bine uscate şi mărunţite, vin şi sirop. Extern, se foloseşte sub formă de cataplasme calde, care se aplică pe locurile dureroase, ciuboţica-cucului având acţiune calmantă, cicatrizantă şi hemostatică. Tratamentul cu ciuboţica-cucului nu se recomandă persoanelor alergice la aspirină din cauza cantităţii mari de salicilaţi pe care-i conţine. De asemenea, nu se recomandă femeilor însărcinate ori persoanelor care fac tratamente anticoagulante.