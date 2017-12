CJC a alocat fonduri Ostrovului pentru remedierea pagubelor produse de inundaţii

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a alocat ieri fonduri pentru toate localităţile judeţului Constanţa afectate de inundaţii. La iniţiativa vicepreşedintelui CJC, Petre Stancă, consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa de ieri, alocarea unei sume suplimentare de două miliarde de lei din fondul de rezervă al Consiliului, ca urmare a faptului că guvernanţii au virat, pentru remedierea pagubelor produse de viituri la Ostrov, o sumă ridicolă. “Credem că s-a strecurat şi o eroare materială, pentru că s-au alocat 3.000 de lei noi, adică 30 milioane lei vechi, sub 1.000 de euro, ceea ce înseamnă foarte puţin pentru 57 de case dărîmate, drumuri afectate şi tot ce reprezintă distrugerile provocate de inundaţii. Cu 30 milioane de lei nu se poate realiza nici măcar un proiect. Sperăm să se facă o rectificare de buget... Este un caz unic în România ca unei localităţi care a înregistrat astfel de distrugeri să i se aloce doar 30 de milioane de lei. De aceea am alocat, la iniţiativa vicepreşedintelui Petre Stancă, două miliarde de lei pentru comuna Ostrov”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

Tot ieri, consilierii judeţeni au aprobat alocarea a 200 milioane lei pentru comuna Amzacea, în vederea racordării mai multor locuinţe la reţeaua de energie electrică. Vicepreşedintele CJC, Petre Stancă, a declarat că este vorba de cîteva familii care au cumpărat apartamentele din imobilele de locuinţe construite în incinta fostului IAS Amzacea. După ce IAS-ul a fost desfiinţat, imobilele au fost debranşate de la reţelele de utilităţi publice, iar acum, după ce au fost cumpărate de familiile care au lucrat la IAS, a fost solicitată rebranşarea apartamentelor. Cum autoritatea locală nu are puterea financiară de a susţine investiţia, CJC a decis să vină în ajutorul locatarilor din blocurile IAS-ului de la Amzacea.

Funcţionarii publici pentru integrare, instruiţi pe fonduri olandeze

O altă hotărîre aprobată ieri a vizat implementarea proiectului european ”Ready for Europe” (Gata pentru Europa), iniţiat şi finanţat cu aproape 69.000 de euro de către VNG Internaţional – Asociaţia Municipalităţilor Oladeze, în cadrul aplicaţiei ”Logo East”. Programul are în vedere perfecţionarea cîte unui funcţionar din fiecare primărie a judeţului şi se va desfăşura în perioada 1 septembrie 2006 – 30 septembrie. ”Ready for Europe” vizează şi ameliorarea procedurilor de management financiar la nivelul CJC, prin îmbunătăţirea metodelor de colectare a impozitelor şi taxelor, introducerea unui sistem multianual de planificare bugetară şi introducerea metodelor de finanţare în parteneriat public-privat. În cadrul implementării programului, olandezii vor achiziţiona pentru CJC sisteme de calcul şi programe informatice care vor uşura munca funcţionarilor. Pe parcursul aplicării programului se va edita şi un ghid de accesare a fondurilor structurale europene, în mai multe exemplare, cîte unul pentru fiecare primărie de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Constanţa. În cadrul şedinţei de ieri s-a discutat despre formarea unei comisii la nivelul CJC, care să stabilească un minimum de cunoştinţe pe care cursanţii trebuie să le deţină pentru a se putea înscrie în program. Consilierii au fost de acord cu crearea acestui for de monitorizare, avînd în vedere că la cursuri organizate de alte autorităţi au fost trimise pentru specializare persoane care nu aveau decît 10 clase şi nu aveau cunoştinţe de limba engleză şi care au fost selectate pe criterii cel puţin suspecte. Comisia de triere a funcţionarilor care vor participa la cursurile organizate de partea olandeză şi criteriile de selecţionare va fi stabilită şi votată în viitoarea şedinţă a CJC.

Preşedintele CJC a semnat contractul de finanţare a Pavilionului Expoziţional

Tot ieri, preşedintele CJC a anunţat faptul că înaintea şedinţei a semnat contractul de finanţare a proiectului ”Pavilionul Expoziţional Constanţa”. În valoare de 6 milioane euro, proiectul a fost sistat de Delegaţia Comisiei Europene în România, ca urmare a numeroaselor nereguli descoperite în implementarea proiectului. CJC a insistat pentru continuarea construirii Pavilionului, fapt pentru care, în ultimele două săptămîni, s-au desfăşurat negocieri la nivel înalt pentru finanţarea lucrărilor de către Dexia Kommunalkredit AG, cu girul BERD. Pentru obţinerea finanţării, CJC va plăti acest credit din bugetul propriu, pe o perioadă de 20 de ani. Ca în fiecare şedinţă în care s-a discutat despre SC Domeniul Public şi Privat SRL, consilierii Alianţei au specificat din nou că nu sînt de acord cu firma înfiinţată în subordinea CJC. Deşi se declară împotriva societăţii comerciale, liberalii şi democraţii au refuzat ieri să aprobe trecerea unor dispensare din administrarea SRL-ului în administrarea autorităţilor locale pe raza cărora fiinţează imobilele. Preşedintele CJC le-a reproşat consilierilor Alianţei că nu se hotărăsc în privinţa principiilor în baza cărora se manifestă. ”Nu vă înţeleg. Nu sînteţi de acord cu societatea comercială, dar nici nu vreţi să reducem patrimoniul acesteia”, a declarat Nicuşor Constantinescu în şedinţă.