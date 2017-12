CJC a preluat patru spitale

Conducerea Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a semnat, ieri, în cadrul şedinţei ordinare a CJC, protocoalele privind preluarea managementului a patru unităţi sanitare din judeţ: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, Spitalul de Ftiziologie Agigea şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud. “Aşa cum am spus şi la ultima şedinţă, când am adoptat hotărârea, preluarea unităţilor sanitare se va face în anumite condiţii pe care le-am prevăzut şi în aceste protocoale de preluare a acestor unităţi sanitare. Am precizat că nu vom fi responsabili pentru datoriile unităţilor sanitare acumulate până la semnarea protocoalelor. Am fost asigurat de ministrul Sănătăţii de îndeplinirea acestor condiţii”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că încă din 2004 a militat pentru descentralizare. “Ar fi fost absurd şi nu ar fi fost corect ca eu, preşedinte de CJ, care am susţinut descentralizarea timp de şase ani, în toate structurile autorităţilor locale la care am participat, şi am cerut trecerea competenţelor de la centru către autorităţile locale, să vin acum şi să spun că ne opunem preluării spitalelor. Am apreciat dorinţa ministrului Sănătăţii care a făcut primul pas spre descentralizare, pas pe care ar trebui să îl facă şi alte ministere”, a spus Constantinescu. Protocoalele au fost semnate de preşedintele CJC, directorii celor patru unităţi sanitare şi directorul Autorităţii de Sănătate Publică, Constantin Dina. În aceeaşi şedinţă, consilierii judeţeni au votat şi aprobat şi cei doi reprezentanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare. “În urma votului consilierilor judeţeni, Carmen Vasile şi Boris Parpală au fost desemnaţi să reprezinte interesele CJC. De asemenea, din consiliile de administraţie vor mai face parte un reprezentant desemnat de preşedintele CJC şi unul sau doi reprezentanţi ai Autorităţii de Sănătate Publică”, a afirmat Constantinescu.