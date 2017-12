CJC asigură fondurile pentru salvamari

PARTENERIAT De mai mulţi ani, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) este cel care asigură fondurile necesare pentru funcţionarea serviciului de salvamar în perioada sezonului estival. Banii ar fi trebuit să vină de la Ministerul Turismului, însă de fiecare dată au fost întârziate plăţile din diferite motive… portocalii. Anul trecut, în iunie, salvamarii au fost prezenţi pe plajă, deşi nu existau fonduri alocate de către minister. Pentru a nu mai întâmpina astfel de probleme, conducerea CJC a decis să aloce deja fondurile necesare, pentru ca ulterior să îi recupereze de la Ministerul Turismului. “Este un acord între toate instituţiile aferente, Asociaţia Scafandrilor şi Salvamarilor din România, Căpitănia Zonală Constanţa, Spitalul Judeţean Constanţa, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care sunt coordonate în scopul unic al salvării de la înec a turiştilor, şi respectiv al primului ajutor şi al tratamentului acestora”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu.

NOI PUNCTE DE SALVAMAR Parteneriatul se derulează de peste cinci ani, până în prezent CJC reuşind să finalizeze şi şapte centre de prevenţie definitive, dintr-un total de 17. „Nu am avut banii necesari să le facem pe toate şi am luat decizia să le facem întâi pe cele necesare, urmând ca, până la finalizarea reabilitărilor centrelor de prevenţie, să funcţioneze în corturi medicale. Anul acesta ne propunem să mai facem alte patru astfel de centre permanente. Suma de 4 milioane de lei alocată de CJC include salariile salvamarilor, medicilor şi ale tuturor celor care sunt implicaţi. Vreau să precizez că demersul CJC a avut un impact foarte mare în discuţiile cu agenţiile de turism internaţionale, acest program de prevenţie ridicând standardul litoralului românesc şi al turismului de la malul mării”, a spus Constantinescu. Pentru acest an, CJC va amenaja un punct de salvamar şi pe plaja din Corbu. „Până în prezent, Administraţia Biosfera Delta Dunării s-a opus existenţei acestor puncte de prim ajutor, aşa cum se întâmplă în România, pentru că locaţia de la Vadu-Corbu nu era declarată plajă turistică, deşi în zonă au fost înregistrate mai multe cazuri de înec. Am luat decizia înfiinţării acestor puncte de salvamar şi prim ajutor care vor deservi turiştii care merg acolo la plajă”, a explicat Constantinescu.