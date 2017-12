CJC cere anchetă privind ruperea digului de la Gârliciu

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a cerut Serviciului Român de Informaţii, Consiliului Superior de Apărare a Ţării, Comisiei Parlamentare pentru controlul SRI, Parlamentului României şi Cabinetului Primului Ministru demararea unei anchete privind modul în care a cedat digul de la Gârliciu-Ciobanu, pentru a se stabili dacă a fost vorba de un act voluntar. Solicitarea a venit în urma unor articole publicate în mass-media, care prezentau suspiciunile locuitorilor din Gârliciu şi Ciobanu, referitoare la ruperea digului. Reamintim că, pe 10 iulie, la ora 17.10, digul s-a rupt pe o distanţă de 20 de metri, exact în zona considerată cea mai sigură, provocând inundarea a peste 5.000 de hectare de teren agricol şi punând în pericol viaţa şi gospodăriile locuitorilor din comunele Ciobanu şi Gârliciu. Chiar dacă locuitorii din Gârliciu şi Ciobanu au părut oarecum sã accepte faptul cã Dunãrea le-a invadat terenurile agricole, ei şi-au ridicat numeroase semne de întrebare referitoare la breşa din dig. “Când am auzit sirena, am crezut cã s-a rupt digul acolo unde se puneau saci pentru consolidare. Şi eu şi mai mulţi locuitori din comunã, şi chiar cantonierul, am fost surprinşi sã vedem cã digul s-a spart exact acolo unde era mai înalt şi mai rezistent”, declara, atunci, un locuitor din Gârliciu. Povestea de la Gârliciu a fost confirmatã şi de locuitorii din Ciobanu. “Cantonierul de la Gârliciu povestea acum câteva zile cã o şalupã se plimba pe Dunãre. Nimeni nu l-a luat în seamã. Toţi am crezut cã este vorba despre vreo vedetã de la frontierã. Apoi cantonierul ne-a povestit cã, în momentul ruperii digului, a auzit o bubuiturã. Nu cred cã Dunãrea a rupt pur şi simplu o bucatã de 20 de metri de dig, pentru cã prima spãrturã atât de mare a fost. Cred cã Dunãrea a fost ajutatã sã vinã la noi pe teren”, au spus sătenii din Ciobanu. Amintim că, în urma mediatizării declaraţiilor localnicilor în cotidianul Telegraf, Prefectura Constanţa s-a grăbit să excludă varianta unei mâini criminale în cazul inundaţiilor de la Ciobanu şi Gârliciu.