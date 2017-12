CJC încurajează alimentaţia sănătoasă

CURSURI ÎN LIVADĂ. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) derulează un nou proiect destinat copiilor din mediul rural. În baza Hotărârii de Guvern nr. 905/2010 privind aplicarea măsuri adiacente la Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010 - 2011, CJC desfăşoară activităţi care au rolul de a-i determina pe elevi să mănânce mai multe fructe. „CJC organizează vizite zilnice cu elevi din judeţ, aflaţi în clasele I-VIII, la Staţiunea de Cercetare Constanţa cu sediul în Valu lui Traian. Elevilor le sunt prezentate activităţile dintr-o staţiune de cercetare. În cadrul programului, elevii au ocazia de a vedea exact de unde vin fructele pe care le găsesc la piaţă, participă la concursuri atât cu probă practică cât şi teoretică, iar la final sunt răsplătiţi cu premii constând în cărţi de pomicultură şi unelte de grădinărit”, a declarat inspectorul din cadrul Direcţiei de Control din cadrul CJC, Cristian Hagea.

PESTE 1.000 DE ELEVI DIN JUDEŢ VOR VEDEA EXACT DE UNDE VIN FRUCTELE PREFERATE

El a mai spus că programul autorităţilor judeţene a început de săptămâna trecută şi se derulează până pe 15 iunie, aşa cum prevede HG 905/2010, iar premiile sunt oferite din partea CJC. „Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a ales să fie implementate toate cele trei măsuri ale hotărârii de guvern. Vom încerca să luăm copii care nu sunt atât de familiarizaţi cu lucrările de grădinărit şi pomicultură. Vor fi copii din municipii, oraşe şi comunele mari. În total, aprox. 1.000 de copii vor participa la acest program. Încercăm să acoperim cât mai multe localităţi din judeţ”, a mai declarat Cristian Hagea.

COPII ENTUZIASMAŢI. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Valu lui Traian a fost vizitată, ieri, de 50 de elevi de la Şcoala generală din Mihail Kigălniceanu care şi-au însuşit cunoştinţe despre pomicultură. „Acţiunea este foarte interesantă. Am învăţat cum să protejăm natura, cum să îngrijim pomii, cum să ne protejăm de unele boli şi că este important să consumăm fructe proaspete”, a declarat Bianca Ghiţulescu, elevă în clasa a VI-a la Şcoala generală din Mihail Kogălniceanu. Alături de elevi a fost şi directorul staţiunii pomicole. „Staţiunea de cercetare are ca scop răspândirea pomiculturii, sub diferite forme. În primul rând, sunt reprezentative pentru regiune piersicul, nectarinul şi caisul. Prin cursurile organizate în cadrul staţiunii, încercăm să-i facem pe tineri şi, pe oamenii, în general, că consume multe fructe, în primul rând pe cele autohtone. Încercăm să convingem copiii să consume fructe în stare proaspătă din propriile gospodării sau de la piaţă, de la producătorii autohtoni”, a declarat directorul staţiunii, Cristian Păltineanu.