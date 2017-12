CJC, nevoit să rezolve criza creată de Guvern

Fără bani de salarii, fără bani pentru medicamentele şi mîncarea atît de necesare celor pe care îi are în grijă - copii, persoane cu dizabilităţi şi bătrîni - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa se află într-o situaţie disperată. Încă de la începutul anului, conducerea instituţiei a anunţat autorităţile centrale că fondurile alocate de Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) pentru 2008 (38.921.000 lei) sînt insuficiente pentru desfăşurarea activităţii, însă nu a primit nici un răspuns. „Previziunile noastre s-au dovedit a fi corecte. Începînd cu luna septembrie am rămas fără bani pentru salarii şi începînd cu octombrie am rămas fără bani pentru furnizori. Pentru a putea funcţiona corespunzător pînă la sfîrşitul anului mai avem nevoie de 22 milioane de lei, pentru salarii şi pentru cheltuieli materiale, bani pentru care nu sînt semnale că-i vom primi prea curînd”, declara acum cîteva zile directorul general al DGASPC, Petre Dinică, menţionînd că situaţia este disperată şi că a trimis o scrisoare deschisă primului ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, prin care solicită rezolvarea situaţiei. Demersurile DGASPC sînt susţinute şi de liderii sindicatelor care îi reprezintă de angajaţii instituţiei. „Am analizat situaţia financiară şi ne îngrijorează faptul că, deşi au fost trase nenumărate semnale de alarmă, nu s-a luat nicio măsură. În situaţia în care criza nu va fi soluţionată pînă pe 14 octombrie, data la care angajaţii trebuie să-şi primească salariile, vom declanşa conflictul de muncă, vom ieşi în stradă şi vom picheta sediul Prefecturii Constanţa”, a declarat liderul Sindicatului Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului Constanţa, Elena Drăgoi. La solicitarea sindicatelor organizate în cadrul DGASPC, Cartel „Alfa”, Blocul Naţional Sindical (BNS) şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR) - Frăţia, ieri, s-a întrunit Comisia de Dialog Social, în cadrul căreia a fost analizată situaţia financiară existentă la nivelul DGASPC. În cadrul discuţiilor purtate s-a reiterat necesitatea alocării sumelor necesare prin rectificare bugetară, soluţie adoptată şi în anii precedenţi. Totodată, pentru urgentarea finanţării bugetului DGASPC, s-a propus Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) să analizeze posibilitatea întrunirii într-o şedinţă extraordinară, în vederea acordării sumei necesare plăţii salariilor, urmînd ca aceasta să fie recuperată la prima rectificare bugetară. Răspunsul CJC nu s-a lăsat aşteptat aşa că, tot în cursul zilei de ieri, preşedintele instituţiei, Nicuşor Daniel Constantinescu a declarat: „Această situaţie se repetă din 2004, din timpul primului meu mandat de preşedinte al CJC. Cele peste 1.700 de persoane, copii şi adulţi, care sînt asistaţi direct DGASPC (care se află în subordinea CJC) trec, în fiecare toamnă, prin aceeaşi situaţie pentru că Guvernul României nu înţelege că trebuie să asigure pe cap de persoană/copil asistat/ă, o sumă fixă, pe care s-o repartizeze din bugetul iniţial. CJC participă cu 35% din această sumă, pe care noi am asigurat-o la zi. Diferenţele sînt rectificări bugetare, care ar fi trebuit să aibă loc pînă la această dată, în urma demersurilor pe care noi le-am făcut începînd cu lunile iulie - august 2008. Însă, iată că nu s-a întîmplat nimic, iar noi stăm cu mîna întinsă la Guvern, ca de altfel, toate judeţele României, în condiţiile în care Constanţa este al doilea contribuabil la bugetul ţării. Noi stăm cu mîna întinsă, sindicatele ţipă că nu-şi primesc salariile, iar copiii şi persoanele asistate nu-şi primesc drepturile minimului necesar de supravieţuire”.

Există soluţii!

Singura soluţie viabilă pentru rezolvarea acestei situaţii este propusă tot de actorii implicaţi. „Eu, ca preşedinte al CJC, primarii din judeţ, preşedinţii de Consilii din ţară (alte 36 de judeţe se află în aceeaşi situaţie) cerem, inclusiv la acest capitol al protecţiei sociale, descentralizarea. Cu alte cuvinte, atunci cînd Guvernul stabileşte o normă şi dă în sarcina autorităţii locale să aibă grijă de persoanele asistate, trebuie să se asigure direct şi sursa de finanţare. Astfel, se pot asigura, în fiecare lună, fondurile şi nu se mai ajunge în această situaţie în care pompieristic, eu sînt obligat ca în fiecare an să iau de la alte capitole, de la care oricum lipsesc fonduri, şi să înlocuiesc acolo unde trebuia să asigure Guvernul încă de acum cîteva luni. Acestea sînt datele problemei de fapt, în care noi descompletăm dintr-o parte pentru a pune acolo unde alţii nu şi-au făcut treaba. Am hotărît să facem un proiect de Hotărîre de Guvern, iar împreună cu prefectul să se facă demersurile necesare pentru asigurarea surselor de finanţare pentru protecţia socială, însă dacă nu se face o descentralizare reală pe protecţie socială, situaţia se va repeta anual. Cred că e vorba de incompetenţă şi de centralizare, autorităţile centrale dorind să hotărască totul de la Bucureşti”, explică preşedintele CJC.