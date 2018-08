CJC se laudă că face lucruri la Carsium! Rămâne de văzut!

Ce este important: avem cetăţi antice, aflate în diverse stadii de descoperire arheologică, frumoase, accesibile, vizitabile. Trebuie însă să te înarmezi cu răbdare, mâncare, apă, kit de supravieţuire în caz că te muşcă vreo viperă şi multe informaţii, deoarece, la faţa locului nu te întâmpină nimeni! Fonduri pentru oameni, specialişti sau doar paznici, un punct de informare, o gogoaşă, o apă, un suvenir NU EXISTĂ! Sau există, dar nu sunt direcţionate unde trebuie.

Singurele cetăţi unde mai există o urmă de viaţă, ca să zicem aşa sunt Histria şi Hârşova, pe lângă care funcţionează muzee (o să ziceţi şi Adamclisi... este adevărat, dar eu n-am văzut pe nimeni pe acolo!). Pentru ultima dintre ele pare să fi răsărit şi soarele, căci vineri, 13 iulie 2018, de la Consiliul Judeţean Constanţa vine o veste ce pare bună: „a fost semnat contractul de finanţare al proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural-artistică a Cetăţii Carsium (Hârşova)” în valoare de 2,3 milioane de euro.

Nu ştim cu exactitate cu înseamnă asta în plan concret, căci autorităţile se ascund după mormane de hârtii şi vorbesc adesea în vânt. Redăm în continuare conţinutul comunicatului, aşa cum l-am primit de la Biroul de Presa al CJC: „Obiectivele specifice ale acestui proiect se definesc prin realizarea lucrarilor de consolidare, realizarea unui corp multifunctional care sa poata asigura toate utilitatile administrative necesare, asigurarea dotarilor ce se impun, realizarea activitatilor de marketing, precum si cresterea numarului de vizite la acest obiectiv de patrimoniu cultural. „Eforturile de a atrage fonduri pentru judetul nostru continua sa se concretizeze. Semnarea acestui contract reprezinta un pas imens pentru viata culturala a acestui judet. Promovarea turistica reprezinta un element primordial in acest domeniu. Eu personal, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, ma voi implica cu toate resursele necesare pentru a putea asigura si pentru a duce la bun sfarsit finalizarea acestui proiect. Intotdeauna am sustinut o abordare bazata pe profesionalism, experienta si pe strategii durabile” a declarat Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu. Turismul este o parte integrantă a dinamismului economic al unei regiuni, iar noi speram ca acest proiect sa duca la dezvoltarea potentialului turistic. Proiectul are o durata de implementare de 46 de luni de la semnarea contractului de finantare”.

Vă asigurăm că vom urmări cu mare interes desfăşurarea acestui proiect şi implementarea tuturor acestor expresii ce fac cinste limbajului de lemn, utilizate în comunicat şi în discursul preşedintelui CJC. După cum puteţi remarca, în cuprinsul acestui comunicat nu există şi o periodizare, adicătelea de când începe şi când se termină toată povestea. Ne vom interesa şi vom reveni cu amănunte.