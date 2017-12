CJC solicită patrimoniul SNIF-ului

În condiţiile în care judeţul Constanţa se „luptă” an de an cu seceta excesivă, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a găsit o modalitate de a pune în funcţiune vechile sisteme de irigaţii din judeţ. Potrivit afirmaţiilor Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ilie Sîrbu, CJC a solicitat ministerului ca patrimoniul şi activele Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF) să fie transferate la CJC, pentru a putea fi reabilitate şi puse în funcţiune. „Preşedintele CJC ne-a solicitat ca patrimoniul şi activele care au aparţinut SNIF-ului (care acum este în faliment - n.r.) să fie trecute la CJC, care are şi o regie a apelor. Prin această solicitare, instituţia s-a obligat să le pună în funcţiune. În contextul descentralizării, acest lucru s-ar putea realiza. Eu cred că acest lucru se poate rezolva. Am avut o discuţie cu preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, pentru ca acesta să verifice, să facă un inventar, să vedem despre ce este vorba şi să se realizeze o hotărîre de Guvern pentru transfer”, a precizat Sîrbu.