CJUE obligă România să recunoască drepturile unui cuplu gay

17:47:41 / 05 Iunie 2018

Constanta

In democratie poti sa faci ce vrei fara sa fortezi o alta persoana c treaba am eu crestin daca celalalt ii plac barbatii sau friptura sau nui religios sau are o alta parere gandire fata de mine ce treaba are biserica cu aceste persoane sau vrea sa le forteze sa devona normali cu femei