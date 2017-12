Clădiri CERONAV construite pe terenuri pe care nu le deține

Reprezentanţi ai Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se află în discuţii cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Constanţa pentru rezolarea problemelor juridice legate de terenurile pe care sunt construite sediul vechi, de pe strada Pescarilor, şi baza nautică, de pe marginea lacului Siutghiol. „Terenurile pe care sunt construite sediile noastre nu ne aparţin. Ele fac parte din domeniul Primăriei. Nu ştim în ce împrejurări s-a putut derula construcţia lor, dar am descoperit aceste probleme de ordin juridic în momentul în care am vrut să facem intabulările”, a declarat directorul CERONAV, Ovidiu Cupşa. Terenul pe care se află clădirea din strada Pescarilor şi care nu aparţine Centrului este de 3.300 metri pătraţi, iar terenul bazei sportive are 4.500 de metri pătraţi. „La baza nautică este o situaţie mai complicată, pentru că circa 760 metri pătraţi aparţin unui privat care a lăsat terenul plin de bălării. Acolo am fi vrut să amplasăm parcarea. Noi am înaintat Primăriei toate documentele necesare şi aşteptăm un răspuns. În principiu, reprezentanţii Primăriei sunt de acord cu vânzarea terenurilor către noi”, a declarat Cupşa. Viceprimarul Decebal Făgădău a declarat că a primit solicitările CERONAV cu privire la terenurile în cauză şi speră ca, până la finele lunii în curs, să le poată oferi un răspuns reprezentanţilor Centrului. „Au depus aceste solicitări ca urmare a unor proiecte de extindere a bazei CERONAV. Acum se face identificarea terenurilor, urmează o expertiză, un raport de evaluare a situaţiei lor, să nu existe litigii etc. Nu putem estima, acum, valoarea lor”, a declarat viceprimarul.