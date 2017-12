Constănţenii care au ales să îşi petreacă seara de vineri în sala Teatrului Naţional de Oeră şi Balet "Oleg Danovski" au avut parte de un inedit concert simfonic. Dirijată de maestrul Răsvan Cernat, orchestra constănţeană a deschis programul artistic cu uvertura operei "Olandezul zburător". În forma unei fantezii simfonice, uvertura operei scrise de compozitorul Richard Wagner cuprinde temele principale ale basmului. În continuarea programului, spectatorii au avut ocazia să îl urmărească pe clarinetistul italian Antonio Tinelli. Revenit la Constanţa după o absenţă de aprox. 14 ani, Antonio Tinelli a interpretat, alături de orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovki", Concertul pentru clarinet şi orchestră în La major. Chiar dacă nu a avut decît o singură repetiţie cu orchestra constănţeană, clarinetistul italian s-a declarat încîntat de reprezentaţia sa, fapt dovedit şi de ropotele de aplauze ale spectatorilor. "Nu am avut parte decît de o probă cu orchestra constănţeană, dar am putut să-mi dau seama că a mai cîntat acest concert din opera mozartiană. Cred că, la ora actuală, Teatrul Naţional de Operă şi Balet are un public fidel, care cunoaşte muzica simfonică", a declarat Antonio Tinelli.

Concertul simfonic s-a încheiat cu "perla" creaţiei simfonice universale, "Seherazada", scrisă de Nikolai Rimski-Korskov. Structurată în patru părţi, suita simfonică reuneşte "Marea şi corabia lui Simbad", "Povestea prinţului Kalender", "Prinţul şi prinţesa" şi "Sărbătoare în Bagdad". Alternînd ritmurile, orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" a reuşit să introducă publicul în atmosfera de poveste a celor "1001 de nopţi".