Clasa politică: Legea uninominalului este proastă

La finalul alegerilor parlamentare, politicienii susţin că sistemul uninominal a adus în primul rînd confuzie şi dezorientare. Preşedintele Senatului, Ilie Sîrbu, a declarat, ieri, că legea privind votul uninominal este o lege proastă din punct de vedere tehnic şi ea va trebui să fie schimbată. În opinia lui, nu este normal ca un candidat cu un număr mai mic de voturi şi care nu are legătură cu circumscripţia respectivă să iasă parlamentar. Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat că legea votului uninominal trebuie schimbată pentru că are “multe imperfecţiuni”, exemplul cel mai bun fiind UDMR, care a reuşit să scoată un deputat cu 34 de voturi, formaţiunea fiind cea care este “beneficiarul” scrutinului. Ea a arătat că, deşi formaţiunea social-democrată are cel mai mare număr de voturi, nu este şi partidul care deţine cele mai multe mandate de parlamentar, ceea ce demonstrează că legea votului uninominal este “imperfectă”: “Eu m-am opus de la început. Am criticat de la început această lege. Aşa se întîmplă cînd laşi societatea civilă să facă legi şi nu pui parlamentarii, care se pricep să facă aceste lucruri. Practic, ne-a luat valul. Eu am spus că este ca o căruţă care a luat-o la vale şi toţi alergăm pe lîngă ea, această lege a uninominalului”. Parlamentarul social-democrat consideră că politicienii au făcut un “compromis”, atunci cînd a acceptat ca societatea civilă să producă legea votului uninominal. Cea mai bună formulă de vot uninominal, în opinia deputatului PSD, ar fi cea în două tururi de scrutin, procedură prin care se desemnează primarii. La rîndul său, preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat, ieri, că noul Parlament va trebui, foarte repede, să aducă modificări la legea electorală, pentru a elimina deficienţele din sistemul uninominal. În opinia lui, sistemul uninominal “e un fel de sistem voalat cu liste”, în care “hazardul” are un loc important. Marko Bela a mai spus că UDMR nu a fãcut o analiză privind modificările care ar trebui aduse legii electorale, dar crede că ar trebui fie sistem uninominal cu două tururi de scrutin, lucru care, în opinia lui, nu ar avantaja UDMR şi ar duce la doar două partide în Parlament, fie “un sistem mai complex”, “ cu o parte liste”. Senatorul PRM Gheorghe Funar, care nu a reuşit să cîştige un nou mandat în Parlament, consideră că Legea privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului este o lege “tembelă” şi “tîmpită”, care ar fi trebuit să se numească “legea votului anti-uninominal” Funar a subliniat faptul că aprox. 400 dintre viitorii membri ai Camerei Deputaţilor şi ai Senatului “sînt aleşi de calculator împotriva voinţei electoratului”. Potrivit acestuia, legea electorală ar trebui să fie modificată astfel încît votul să devină obligatoriu”: ”După opinia mea, dacă nu se introduce votul obligatoriu în România va fi dezastru, la alegeri nu ştiu dacă se mai duc 20% dintre români”.