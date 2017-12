Clasa politică zero

Există ţări pe planeta asta mică dar zglobie, nu numai din Europa \"civilizată\", în care grija pentru copii este un titlu de mândrie. Despre Israel, bunăoară, se recunoaşte că-i o ţară periculoasă (că România, cu şoselele şi statisticile ei despre accidentele rutiere, n-o fi...) dar, în privinţa copiiilor - n-ai nicio treabă, ţi-a pus D-zeu mâna-n cap (firesc, dacă vorbim de Ţara Sfântă). Adică statul e atât de preocupat de educaţia şi creşterea micuţilor, că mai ai timp şi de altceva, printre care munca, în folosul... aceluiaşi stat. Pentru că despre ce productivitate poate fi vorba când tu, ca \"om al muncii\", eşti stresat de unde, cât de aproape de casă şi pe câţi bani găseşti plodului sau plozilor bonă, creşă sau grădiniţă? Stabilimente în care îngrămădeala e aşa de mare că nici cu cei de doi-trei anişori n-are cine să meargă, pe rând, la baie, darămite să-i mai înveţe ceva, în hărmălaia aia. Şi-aşa, din minticica mică de funeriu, s-a născut ideea clasei \"zero\", nume împrumutat de la renumele de glorie al mândrei noastre clase politice. O clasă menită să mai inventeze o roată la căruţa hodorogită a învăţământului românesc. E-adevărat: copiii învaţă mai nou să citească de pe la 4-5 ani, socotesc, desenează, se joacă pe calculator de la vârste fragede şi se plictisesc până la şapte ani, când începe şcoala. Iar acolo îi aşteaptă alte nenorociri: o programă şcolară tâmpită, ruptă de realitatea dezvoltării reale a micuţilor, cu etape fie depăşite, fie inutile. Pe undeva, poate-i mai bine să treacă întâi prin clasa zero, să fie pregătiţi pentru ce-i aşteaptă: să-nveţe să se plictisească, să doarmă-n bancă, s-arunce cu \"cocoloaşe\". Dincolo de anectodicul situaţiei, am putea să constatăm că în învăţământ s-a mimat cel mai bine reforma, în ultimii douăzeci de ani: pornind de la legenda falsă a superiorităţii sale în lume (\"nemţii sunt nişte tâmpiţi, nu ştiu nicio limbă străină\"), s-a considerat la început ca ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele esenţiale. Pentru ca, în final, în faţa evidenţei dezastrului, să se schimbe tot şi, de fapt, să nu se revizuiască nimica. Adică zero. Clasa zero.