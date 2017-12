Clasa pregătitoare, în grafic

În urmă cu aproape doi ani, fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu anunţa, cu mândrie, crearea unei noi clase în învăţământul primar obligatoriu: clasa pregătitoare (luată de la grădiniţă, unde se chema grupa pregătitoare, şi anexată la şcolile generale). Din păcate, în afară de respectivul anunţ şi de o mulţime de declaraţii referitoare la cât de benefică este noua clasă pentru copii, fosta guvernare nu a mai luat nicio măsură pentru ca teoria să poată fi pusă în practică. Aşa se face că actuala guvernare, în sarcina căreia a căzut organizarea cu succes a clasei zero, s-a trezit, la preluarea mandatului, că nu are de unde să înceapă. „Pe 18 mai nu am găsit mai nimic în Ministerul Educaţiei privind punerea în aplicare a prevederilor privind formarea clasei pregătitoare. Era un proiect pentru formarea cadrelor care urmau să predea, dar nu era eligibil. A trebuit să vorbim cu cei de la departamentul de proiecte pentru a urgenta un alt proiect şi a putea asigura formarea dascălilor care urmau să predea la aceste clase”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Stelian Fedorca, prezent, vineri, la Constanţa, cu ocazia unei vizite de lucru la nivelul judeţului. El s-a întâlnit cu cadrele didactice care participă la prima sesiune de formare din cadrul proiectului „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”, program de formare continuă adresat cadrelor didactice care vor preda la clasele pregătitoare. „În urma discuţiilor purtate cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Constanţa am ajuns la concluzia că lucrurile se desfăşoară în parametrii normali”, a spus secretarul de stat.