Clasa zero, în 2012

Anul 2012 vine cu o serie de noutăţi pentru români. În învăţământ, noul an aduce câteva noutăţi impuse de Legea Educaţiei, una dintre ele referindu-se la introducerea clasei pregătitoare. Astfel, elevii născuţi în anul 2005 reprezintă ultima generaţie admisă în învăţământul primar fără să fi fost în clasa pregătitoare, din anul şcolar 2012 - 2013 aceasta devenind obligatorie. Pentru copiii născuţi în intervalul 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006, părinţii vor putea opta dacă prelungesc încă un an grupa mare sau dacă cei mici merg în grupa pregătitoare. În cazul în care copiii născuţi în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie rămân încă un an în grupa mare, în anul şcolar 2013-2014 vor intra în clasa pregătitoare. Potrivit legii, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Tot din 2012 începe evaluarea de la finalul clasei a II-a, - evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului. Tot de anul viitor urmează să intre în vigoare o parte dintre legile subsecvente Codului de asistenţă socială. Astfel, din 2012 autorităţile locale vor fi obligate prin lege să aloce bani sistemului de protecţie a copilului, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a serviciilor, în prezent fiind judeţe care nu contribuie cu nicio sumă. La propunerea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Guvernul a decis eliminarea, din 2012, a obligativităţii indexării semestriale a valorii nominale a unui tichet de masă, cadou sau de creşă.