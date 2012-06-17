CLASAMENT GRUPA C

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CLASAMENT GRUPA C
Sport 18 Iunie 2012 / 00:00 262 accesări 0 comentarii

1. Spania 2 1 1 0 5-1 4

2. Croaţia 2 1 1 0 4-2 4

3. Italia 2 0 2 0 2-2 2

4. Irlanda 2 0 0 2 1-7 0

Rezultate

Duminică, 10 iunie

Spania - Italia 1-1 (Fabregas 64 / Di Natale 61)

Irlanda - Croaţia 1-3 (St. Ledger 19 / Mandzukic 3, 48, Jelavic 43)

Joi, 14 iunie

Italia - Croaţia 1-1 (Pirlo 39 / Mandzukic 72)

Spania - Irlanda 4-0 (F. Torres 4, 70, D. Silva 49, Fabregas 83)

Programul partidelor

luni, 18 iunie

ora 21.45: Croaţia - Spania (Gdansk - TVR 1)

ora 21.45: Italia - Irlanda (Poznan - TVR 2)

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