CLASAMENT GRUPA C

09:00
1. Croaţia 1 1 0 0 3-1 3
2-3. Spania 1 0 1 0 1-1 1
2-3. Italia 1 0 1 0 1-1 1
4. Irlanda 1 0 0 1 1-3 0
Rezultate
Duminică, 10 iunie
Spania - Italia 1-1 (Fabregas 64 / Di Natale 61)
Irlanda - Croaţia 1-3 (St. Ledger 19 / Mandzukic 3, Jelavic 43, Given 48-autogol)
Programul partidelor
joi, 14 iunie
ora 19.00: Italia - Croaţia (Poznan - Dolce Sport)
ora 21.45: Spania - Irlanda (Gdansk - TVR 1)
luni, 18 iunie
ora 21.45: Croaţia - Spania (Gdansk - Dolce Sport)
ora 21.45: Italia - Irlanda (Poznan - TVR 1)