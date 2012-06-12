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CLASAMENT GRUPA C
Sport 13 Iunie 2012 / 00:00 214 accesări 0 comentarii

1. Croaţia 1 1 0 0 3-1 3

2-3. Spania 1 0 1 0 1-1 1

2-3. Italia 1 0 1 0 1-1 1

4. Irlanda 1 0 0 1 1-3 0

Rezultate

Duminică, 10 iunie

Spania - Italia 1-1 (Fabregas 64 / Di Natale 61)

Irlanda - Croaţia 1-3 (St. Ledger 19 / Mandzukic 3, Jelavic 43, Given 48-autogol)

Programul partidelor

joi, 14 iunie

ora 19.00: Italia - Croaţia (Poznan - Dolce Sport)

ora 21.45: Spania - Irlanda (Gdansk - TVR 1)

luni, 18 iunie

ora 21.45: Croaţia - Spania (Gdansk - Dolce Sport)

ora 21.45: Italia - Irlanda (Poznan - TVR 1)

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Dolce Sport
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