„Clash of the Titans”, o gală de kick-boxing ce nu trebuie ratată

Pentru iubitorii sporturilor de contact, sâmbătă va fi o zi plină la Năvodari, acolo unde vor avea loc două interesante gale. Dimineața, începând cu ora 10.00, în Sala Sporturilor din Năvodari se va desfășura prima ediție a Cupei „New Generation”, competiție organizată de CS Năvodari Kempo K1 și International Budokai Kick-boxing România, care va fi rezervată amatorilor și va avea două probe, K1 și low kick. Iar seara, de la ora 21.00, stadionul „Flacăra” din Năvodari va găzdui gala de kick-boxing „Clash of the Titans” - New K1 Generation, în cadrul căreia cele mai așteptate confruntări sunt Petre Purcaru (CS Năvodari) vs Marian Lupu (Kombat Club Pitești) și Constantin Iordan (Absoluto București) vs Mihai Patea (Academia Anatoly Danilov Galați).

Organizatorii au prefațat ieri, la restaurantul „Chef Royal” din stațiunea Mamaia (zona Cazino), cele două evenimente, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat constănțenii Mihai Isop - președintele New K1 Generation și organizatorul galei, Alex Filip (practicant de kyokushin și kick-boxing, devenit una dintre vedetele promoției Suyperkombat) și Adrian Roșca (sportiv legitimat la CS Bogdan Ciubotariu Constanța).

„Conceptul New K1 Generation vine foarte tare din spate. Este greu de estimat unde vom ajunge. Suntem la început de drum. Interesul este crescut pentru gala de sâmbătă și așteptăm un număr mare de spectatori, în jur de 1.500”, a spus Mihai Isop. Alex Filip a avut un sfat simplu pentru sportivii care vor să facă pasul spre alte gale mai importante: „Multă muncă. Organizarea unor astfel de gale este importantă, pentru că oferă sportivilor șansa unor dueluri prin care pot progresa. Depinde doar de ei și de antrenorii lor să reușească”.

Unul dintre sportivii care vor urca în ring sâmbătă seară, Adrian Roșca, speră să obțină victoria în confruntarea cu bucureșteanul Valentin Rusu: „Mă aștept să fie o gală frumoasă, cu meciuri interesante. Pe adversarul meu nu îl cunosc, așa că va fi o întâlnire la prima vedere. Fiecare meci este un pas înainte și îmi doresc să lupt și în alte gale, cu adversari mai valoroși”.

TREI PARTIDE DE BOX ȘI ZECE DE K1

În cadrul galei de sâmbătă seară vor fi trei meciuri de box, Cornel Costea - Ştefan Boitan (ambii de la CS Năvodari), Cezar Andrieş - Ion Dudulică (ambii de la CS Năvodari) şi Ionuţ Băluţă (CS Năvodari) - Daniel Costea (CSM Călăraşi), iar celelalte zece dueluri vor fi în sistem K1 - categoria 60 kg: Cezar Andrieş (CS Năvodari) - Bogdan Balcangiu (Hontai Bucureşti); 70 kg: Sebastian Duman (CS Năvodari) - Ion Vodă (Academia Anatoly Danilov); 80 kg: Claudiu Ciocănel (Gladiators Gym Deva) - Marius Stan (Academia Anatoly Danilov); 85 kg: Valentin Rusu (Hontai Bucureşti) - Adrian Roşca (CS Bogdan Ciubotariu Constanţa); 100 kg: Petrişor Daniel Roman (CS Urban Warrior Gym Brăila) - Nicolae Grigore (CS Sig Bucureşti); Gheorghe Paru (CS Kempo Năvodari) - Constantin Degeratu (CS Sig Bucureşti); 65 kg: Florin Moraru (Zan Shin Bucureşti) - Daniel Mereşanu (Hontai Bucureşti); 75 kg: Dragoş Nicolae (K-1 Ploieşti) - Ionuţ Liviu Sugacevshi (Academia Anatoly Danilov); -90 kg: Constantin Iordan (Absoluto Bucureşti) - Mihai Patea (Academia Anatoly Danilov); „gold event”: Petre Purcaru (CS Năvodari) - Marian Lupu (Kombat Club Piteşti).