Class One Romanian Grand Prix 2010, anulat din cauza crizei financiare

După trei ediţii de succes, Class One Romanian Grand Prix, cel mai spectaculos eveniment sportiv din România, organizat pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, nu va mai avea loc în acest an, din cauza crizei financiare. Astfel, cea mai importantă întrecere din lume destinată ambarcaţiunilor cu motor nu va mai poposi la Constanţa, decizia fiind anunţată, în mod oficial, de către firma organizatoare, Power Marine, la International Offshore Team Association, forul suprem. „Nu am renunţat încă la luptă, dar am decis să anunţăm IOTA că nu putem susţine financiar organizarea etapei de pe lacul Siutghiol. Nu am putut strânge banii necesari, chiar dacă am încercat să accesăm şi fonduri de la Ministerul Dezvoltării şi Turismului. În plus, din cauza crizei financiare, autorităţile locale nu-şi mai pot permite să finanţeze acest eveniment. Nicăieri în lume nu se poate organiza o etapă de Class One fără implicarea autorităţilor, pentru că acestea sunt principalele beneficiare, prin promovarea turismului din respectivele localităţi în întreaga lume. Este păcat, pentru că se pierde toată investiţia pe care am făcut-o timp de trei ani, dar şi popularitatea acestui sport în România. În plus, autorităţile au investit mult pentru a face Lacul Siutghiol navigabil, în siguranţă, curăţându-l de bolovani, şi este păcat că nu mai avem sporturi nautice pe lac. În acest moment, Class One Romanian Grand Prix nu este cuprins în calendar, dar asta nu înseamnă că nu poate reveni anul viitor. De altfel, cei de la IOTA au făcut destule concesii pentru a organiza etapa şi în acest an. Dacă vom avea condiţii, România este prima opţiune, dar calculul economic va prevala oricărui motiv sentimental”, a spus Ionuţ Barbu, administrator Power Marine. „Deşi suntem dezamăgiţi de acest deznodământ, înţelegem criza financiară cu care se confruntă organizatorii români. Ionuţ Barbu şi echipa sa au organizat trei ediţii de succes, astfel că sperăm ca situaţia să se remedieze, iar România să revină în calendarul Class One în 2011”, a declarat Marco Sala, secretarul general al IOTA. Membru în Consiliul de Conducere al WPPA, acesta a anunţat însă că este posibil ca Power Marine să organizeze în acest an o cursă de Class One, dar în altă ţară, unde se vor găsi fondurile necesare. „Datorită prestigiului căpătat, Power Marine a primit din partea IOTA dreptul de organizare a etapelor de Class One din această regiune, incluzând Rusia, Bulgaria, Ucraina, Moldova, dar şi din alte regiuni din întreaga lume, cum ar fi Franţa sau China. Astfel, am devenit o parte importantă a IOTA şi a acestui sport, dincolo de organizarea etapei din România. Suntem în discuţii pentru organizarea unei etape şi poate vom reuşi să facem ceva chiar în acest an”, a încheiat Ionuţ Barbu.