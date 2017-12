„Class One Romanian Grand Prix”, încă cinci ani la Mamaia

Primăria Constanţa a primit confirmarea oficială din partea organizaţiei \'\'World Professional Powerboating Association\'\' (WPPA) pentru includerea circuitului de la Mamaia în calendarul oficial pe următorii 5 ani al Class One World Powerboat Championship - Campionatului Mondial al Curselor de Formula 1 pentru bărcile cu motor. Potrivit primarului Radu Mazăre, decizia de a include Concursul \'\'Class One Romanian Grand Prix\'\', în calendarul etapelor oficiale ale Campionatului Mondial pentru bărcile cu motor de Formula 1 constituie recunoaşterea de către WPPA şi The International Offshore Team Association (IOTA) a faptului că etapa locală de anul trecut a campionatului, organizată pe Lacul Siutghiol din Mamaia, a fost extrem de bine apreciată de către organizatorii evenimentului şi sportivi, dovedindu-se chiar decisivă pentru configurarea finală a clasamentului, cîştigătorii de la Mamaia, \'\'Victory 77\'\', fiind echipa care şi-a adjudecat şi titlul anual de campion. „Class One Romanian Grand Prix” a primit chiar premiul pentru cea mai bună organizare a unui debut competiţional, aprecierile fiind făcute la finalul campionatului mondial, care a avut loc în Dubai, şi astfel cel mai celebru campionat din lumea bărcilor cu motor se întoarce în acest an la Constanţa, licenţa de organizare la Mamaia a etapei din Campionat, în perioada 29 - 31 august 2008, fiind acordată pentru o perioadă de cinci ani\'\', a declarat Radu Mazăre. Calendarul provizoriu pentru anul 2008 al \'\'Class One World Powerboat Championship\'\' stabilit la sfîrşitul lunii ianuarie, la Dusseldorf, începe pe 1 martie - cu Concursul de la Doha - Qatar, 25 mai - Budva, Muntenegru, 15 sau 22 iunie - Andaluzia, Spania, 20 iulie - Arendal, Norvegia, 17 august - Yalta, Ucraina, 31 august - Constanţa (Mamaia), România, 18 octombrie - Porto Sokhna, Egipt, 7 noiembrie - Bahrain, 29 noiembrie - Dubai, Emiratele Arabe Unite, 6 decembrie - Dubai, Emiratele Arabe Unite.