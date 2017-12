Class One Romanian Grand Prix va avea loc în perioada 28-30 august

Cea mai spectaculoasă competiţie a bărcilor cu motor, Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1 pe apă, se pregăteşte pentru sezonul 2009. Oficialii IOTA au anunţat calendarul competiţional din acest an, la capătul unei întruniri desfăşurate la Dusseldorf (Germania). Cele 12 ambarcaţiuni care şi-au anunţat participarea în acest sezon vor avea parte de cel puţin două noi locaţii, Alicante (Spania) şi Stressa (Italia). În plus, în perioada 14-16 mai, este programată o etapă care nu are încă o locaţie stabilită. Sezonul va debuta la Doha (Qatar), în perioada 23-25 aprilie, urmînd ca între 5 şi 7 iunie să se desfăşoare cea de-a doua etapă, la Alicante. După o pauză de o lună, în perioada 3-5 iulie, Moscova va fi gazda Grand Prixului Rusiei, urmînd ca două săptămîni mai tîrziu echipajele să se deplaseze la Arendal (Norvegia). În perioada 28-30 august, Class One World Powerboat Championship va reveni la Constanţa, lacul Siutghiol din Staţiunea Mamaia urmînd să găzduiască cea de-a treia ediţie a Class One Romanian Grand Prix. Două săptămîni mai tîrziu, spectacolul se mută în Ucraina, într-o locaţie care urmează a fi stabilită ulterior. Între 2 şi 4 octombrie se disputa ultima etapă de pe continent, la Stressa (Italia). Sezonul se va încheia în Orientul Mijlociu, unde se vor desfăşura ultimele două etape, 18-20 noiembrie, într-o locaţie încă nedesemnată, şi la Dubai, 10-12 decembrie.