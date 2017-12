Class One se întoarce în forţă

PREMIERI SPECTACULOASE. Actualul sezon al Class 1 World Powerboat Championship debutează azi, la Rio de Janeiro, unde este programată prima ediţie a Grand-Prix-ul Braziliei. Faţă de anul trecut, cea mai spectaculoasă întrecere din lumea ambarcaţiunilor cu motor oferă numeroase premiere, atât în privinţa locaţiilor de desfăşurare, cât şi a echipelor care vor lua startul. Astfel, pe harta Class One au apărut metropola braziliană Rio de Janeiro, dar şi staţiunea suedeză Uddevalla. Calendarul este completat de întrecerile de la Arendal (Norvegia), Constanţa - Mamaia, Stresa (Italia), Abu Dhabi şi Dubai (ambele în Emiratele Arabe Unite). La echipe, campioană mondială en titre, Victory Team, va încerca să-şi păstreze supremaţia, aruncând în luptă două ambarcaţiuni, Fazza 1 şi Fazza 3, ultima fiind marea favorită. Principala rivală va fi echipa norvegiană Welmax Offshore Racing, care va trimite în luptă două ambarcaţiuni, Welmax 90 şi Welmax 91, ultima urmând să fie pilotată de prima femeie din Class One, Marit Stromoy. Pe ultima sută de metri, spaniolii de la Duemme Yacht Broker au dat o lovitură de senzaţie, reuşind să-l “transfere” ca pilot pe ambarcaţiunea Foresti & Suardi 8 pe celebrul Guido Cappellini, un italian care a câştigat de zece ori titlul de campion mondial în F1 Powerboat Championship. „Cred că cele două ambarcaţiuni de la Victory Team vor domina campionatul, dar mă aştept la surprize din partea norvegienilor de la Welmax şi a celor de la Giorgioffshore Racing Team”, a pronosticat Alin Vintilă, manager-project al Power Marine, organizatoare Class One Romanian Grand Prix. Azi sunt programate primele antrenamente la Rio de Janeiro, urmând ca sâmbătă şi duminică să aibă loc primele două curse ale sezonului.

UN ROMÂN LA RIO DE JANEIRO. La Rio de Janeiro este reprezentată şi România, prin Ionuţ Barbu, administrator al Power Marine şi membru în Consiliul de Conducere al WPPA. „Este o altă lume, unde nu a ajuns criza. Brazilienii au investit sume uriaşe pentru organizarea acestui Grand-Prix de Class One, de zece ori mai mult decât am făcut noi. De altfel, competiţie este susţinută de Eike Batista, aflat pe poziţia a patra în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume. Organizarea este de nivelul celei din Formula 1 pe uscat, dar vorbim de un oraş cât o ţară, de o tradiţie îndelungată în sporturile pe apă şi de un anotimp călduros care durează mult mai mult. Sper ca actualul sezon să se desfăşoare în condiţii bune, deşi multe curse sunt programate în zone lovite puternic de criză. Şansele ca Grand-Prix-ul României să aibă loc sunt mai mici, după ce Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, care asigurau mai multă de jumătate din bugetul necesar, au anunţat că nu ne mai pot sprijini financiar, dar nu am abandonat lupta”; a explicat Ionuţ Barbu.