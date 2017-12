Claudia Schiffer aşteaptă al treilea copil

Supermodelul de origine germană Claudia Schiffer şi soţul său, producătorul britanic Matthew Vaughn, vor deveni părinţi pentru a treia oară. Claudia Schiffer, ajunsă la vârsta de 39 de ani, este gravidă în cinci luni şi jumătate, vestea sarcinii sale fiind făcută publică în mod evident pentru că nu mai putea fi ascunsă. Fotomodelul şi soţul său nu şi-au ascuns bucuria de a-şi mări familia. Cei doi mai au doi copii, Casper, de 6 ani şi Clementine, de 5 ani.

Considerată drept una dintre cele mai frumoase femei din lume şi unul dintre cele mai bine plătite supermodele din lume, Claudia Schiffer s-a căsătorit cu Matthew Vaughan, de 38 de ani, în mai 2002, după o idilă pe care aceasta a numit-o dragoste la prima vedere. În ultimul an, fotomodelul a revenit în lumea modei după ce s-a dedicat mai bine de patru ani familiei sale. În continuare mai are contracte foarte bănoase cu firma L\'Oreal, cu producătorul de ceasuri Ebel şi a rămas una dintre feţele care reprezintă Chanel. La rândul său, Matthew Vaughan a devenit celebru ca producător al prietenului său Guy Ritchie, căruia i-a finanţat filmul ”Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, care le-a adus nu numai câştiguri de peste 18 milioane de lire sterline, dar şi critici favorabile. Şi-a făcut debutul regizoral în 2004, cu ”Layer Cake”, având-o ca protagonistă pe Sienna Miller şi la scurt timp a mai realizat şi ”Stardust”. În luna aprilie îşi va lansa al treilea lungmetraj, intitulat ”Kick-Ass”, adaptarea cinematografică a unui best-seller semnat de Mark Millar.