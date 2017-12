Claudiu Săftoiu, validat preşedinte-director general al SRTV

Plenul Parlamentului l-a validat, ieri, cu 265 de voturi \"pentru\" şi cinci \"împotrivă\", pe Claudiu Săftoiu în funcţia de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune (SRTV). Votul a fost secret cu bile. Tot ieri, Claudiu Săftoiu s-a autosuspendat din PNL şi din calitatea de vicepreşedinte al filialei liberale Gorj ca urmare a numirii sale în funcţia de preşedinte-director general al SRTV. După validare, Săftoiu a declarat că în prezent televiziunea publică trece ”prin cea mai dramatică perioadă din ultimii 20 ani” şi speră ca el s-o facă pe ”bătrâna doamnă a presei româneşti, să valseze din nou. Suntem la capătul unui drum care a eşuat, iar din momentul acesta am speranţa că pornim la un nou drum”. Acesta le-a mulţumit tuturor celor care i-au acordat votul în plenul Parlamentului şi i-a asigurat de transparenţă şi imparţialitate în ceea ce priveşte managementul televiziunii. Întrebat de jurnalişti dacă televiziunea publică va trece printr-o perioadă de restructurări, Săftoiu a răspuns: ”Sunt lucruri pe care le voi anunţa la momentul respectiv, deocamdată trebuie să aduc la zi absolut toate analizele de natură economică şi sectorială care sunt necesare pentru decizii pe care le vom lua”. (A.M.)