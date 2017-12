Clericii divorţaţi sau recăsătoriţi nu pot ocupa posturi de conducere

Clericii divorţaţi, cei văduvi sau despărţiţi şi recăsătoriţi nu pot ocupa posturi de conducere în administraţia bisericească, la nivel de protopopiat, eparhie şi Patriarhie şi nici pe cele de preot paroh, potrivit deciziei Sfâtului Sinod din februarie, a informat Patriarhia Română. Potrivit deciziei Sfântului Sinod, ei nu pot ocupa postul de preot paroh, care este post de conducere, nu vor putea promova în alte parohii, nu pot fi propuşi şi nu pot primi ranguri bisericeşti, nu pot fi încadraţi şi nu pot funcţiona în învăţământul teologic preuniversitar sau universitar, nu pot solicita mutarea de la o eparhie la alta decât cu observarea atentă a situaţiei canonice şi menţionarea acesteia în fişa personală, a mai precizat Patriarhia. Preoţii care divorţează şi se recăsătoresc vor fi sancţionaţi cu pedeapsa depunerii din treapta preoţiei, adică nu vor mai avea voie să slujească. Dacă se va constata că preotul care a primit această sancţiune a fost părăsit de soţie, are rezultate pastorale deosebite, dovedeşte calităţi misionar - pastorale şi comportament bisericesc, are relaţii bune cu credincioşii din parohie, are o pregătire teologică deosebită, are copii în întreţinere, de la caz la caz, poate lucra în administraţia bisericească, în activităţi filantropice, în activităţi cu caracter cultural-educaţional, în învăţământul de stat sau în posturi neclericale de cântăreţi bisericeşti pentru a nu fi îndepărtaţi din cadrul bisericii, chiar dacă nu mai slujesc la Sfântul Altar. \"Hotărârea are ca scop întărirea instituţiei familiei preotului ortodox prin măsuri pastorale care au rolul de a consolida şi evidenţia personalitatea religios-morală a preotului şi a întregii lui familii în comunitate, ca exemplu de trăire morală şi comportament creştin, precum şi ca factor esenţial pentru o bună pastoraţie a credincioşilor\", potrivit sursei citate.