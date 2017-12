Clienţi Bank of America, ţepuiţi de hackeri români

DESFĂŞURARE DE FORŢE. Aproape 350 de jandarmi, ofiţeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi poliţişti au efectuat, ieri dimineaţă, în jurul orelor 06.00, 36 de descinderi domiciliare, în judeţele Constanţa (32) şi Harghita (două) şi în Bucureşti (două), în urma cărora au „săltat”, pentru audieri, zeci de persoane suspectate că ar avea legătură cu o reţea specializată în fraude informatice. Dubele mascaţilor au adus, până după-amiază, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, 27 de persoane, acestea fiind conduse în birourile procurorilor, pentru a fi audiate. În scurt timp, în faţa clădirii s-au adunat rudele celor luaţi de „mascaţi” de acasă, care au aşteptat ore în şir să primească veşti. În urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost ridicate din locuinţele suspecţilor unităţi centrale, laptop-uri, dispozitive de stocare a datelor informatice, înscrisuri, carduri, telefoane mobile, cartele SIM, bani şi chiar şi arme albe - săbii şi topoare, care au fost, de asemenea, transportate la sediul DIICOT Constanţa. La anchetă au luat parte şi lucrătorii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

CLIENŢI ÎNŞELAŢI. Oamenii legii spun că membrii grupării au ţepuit zeci de clienţi ai „Bank of America”, din SUA, provocând un prejudiciu estimat, conform unor surse apropiate anchetei, la suma totală de 1.000.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, începând cu luna octombrie a anului trecut, indivizii au creat mai multe clone ale unor pagini web aparţinând „Bank of America”, după care au trimis către clienţii instituţiei bancare e - mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV şi codul PIN). Pentru a-şi determina victimele să le „servească” informaţiile confidenţiale, membrii reţelei le trimiteau acestora înştiinţări false referitoare la anularea sau restricţionarea accesului la conturile lor bancare. Cei care au căzut în capcană au avut apoi surpriza de a descoperi că au rămas fără niciun dolar în cont. Potrivit procurorilor DIICOT, după ce făceau rost pe datele respective, membrii reţelei efectuau transferuri frauduloase on - line, prin sistemul Western Union. Sumele erau ridicate de alţi indivizi implicaţi în această afacere, de la ghişeele Western Union din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga. Ancheta care a dus la capturarea grupării a început în Statele Unite ale Americii, după ce persoanele înşelate au reclamat cele întâmplate.

CREDITE. Surse judiciare spun că, după ce ridicau banii expediaţi prin serviciul rapid, membrii din ţară ai reţelei îi „spălau” cumpărând imobile sau autoturisme. În unele cazuri, aceştia achitau suma integrală, în altele plăteau doar avansul şi făceau credite la bănci cu ajutorul unor persoane cărora le ofereau diverse sume de bani pentru a semna documentele. La acest caz au lucrat, alături de autorităţile române, şi ofiţeri ai Secret Service, din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Aceştia s-au aflat, ieri, la Constanţa, la sediul DIICOT, dar au refuzat să comenteze dosarul instrumentat de procurorii constănţeni. Rudele unora dintre tinerii escortaţi, ieri dimineaţă, la sediul DIICOT Constanţa, s-au plâns de duritatea intervenţiei trupelor speciale. „Au venit la noi acasă şi au început să izbească în uşă. Când am deschis uşa, au năvălit în apartament, spunându-mi că au un mandat de aducere pe numele fetei mele, în vârstă de 20 de ani. Am mers şi am trezit-o din somn, iar ei au început să percheziţioneze casa. Căutau bani, înscrisuri şi carduri bancare. Au luat laptop-ul pe care îl avem în casă şi cele trei telefoane mobile ale fiicei mele, pentru că bani nu au găsit. I-am întrebat ce suspiciuni planează asupra fetei, dar mi-au spus că nu ştiu şi că pe numele ei s-a eliberat un mandat de aducere. Că ei atât ştiu... Au vrut să-i pună cătuşele, dar am început să ţip la ei să nu facă acest lucru”, a declarat Diana Petrişor, mama Adrianei Petrişor, una dintre tinerele ridicate, ieri, de la domiciliu, de mascaţi. Şi vărul acesteia, Sergiu Păun, de 20 de ani, se numără printre cei care au fost audiaţi de procurorii DIICOT.

CERCETAŢI. Spre după-amiază, unele dintre persoanele care au fost aduse la DIICOT cu dubele jandarmilor au putut pleca acasă. „Am fost adus aici tocmai de la Buzău. Mai întâi, am ajuns la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, după care m-au transportat la Constanţa. Spun ei că sunt martor în dosar. Le-am zis că habar n-am despre aceste infracţiuni şi acum am fost lăsat să plec. Şi cum ajung eu la Buzău, împreună cu soţia mea?”, a declarat un bărbat, imediat după ce a părăsit clădirea DIICOT. Potrivit unui comunicat de presă remis ieri de reprezentanţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Bucureşti, din cele 27 de persoane audiate, 25 sunt cercetate acum pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice.