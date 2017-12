Clienţii Bancpost, BCR şi Raiffeisen, supuşi unor atacuri de phishing

Clienţii băncilor Bancpost, BCR şi Raiffeisen au fost în ultimele zile ţinta unor atacuri de phishing, prin care li se cerea să-şi actualizeze datele conturilor de online banking sau să răspundă la cîteva întrebări referitoare la serviciile băncii, în schimbul a 20 de euro, se arată într-un comunicat al producătorului de soluţii şi aplicaţii de securitate BitDefender. Modalitatea de fraudare prin e-mail cunoscută sub numele de \"phishing\" constă în transmiterea de mesaje către utilizatori de căsuţe poştale electronice prin care li se solicită acestora date personale de identificare. Mesajele trimise către clienţii BCR şi Bancpost au acelaşi template (conţinut), sînt trimise de pe acelaşi IP, iar link-urile din mesaje trimit către acelaşi server de găzduire, ceea ce ar putea însemna că autorul este acelaşi în ambele cazuri, a precizat BitDefender. Mesajele către clienţii Raiffeisen conţin însă un template diferit şi este trimis de pe un alt IP. În mesajul electronic trimis clienţilor Bancpost este inclus un link către site-ul Bancpost, care însă ajunge la o altă adresă, respectiv http://bancpost.t35.com, site-ul reprezentînd o copie a paginii de înregistrare în sistemul de e-banking, Fastbank. Site-ul este găzduit de un server britanic de hosting gratuit, cu mai multe atacuri de phishing înregistrate anterior, potrivit datelor BitDefender. După introducerea informaţiilor solicitate, apare un mesaj potrivit căruia datele au fost modificate cu succes: \"Thank you for Updating your Bancpost Account Online\" (\"vă mulţumim că v-aţi actualizat contul online la Bancpost\" - n.r.). Datele sînt trimise la adresa de mail naijaviruz@hotmail.com prin intermediul unui serviciu gratuit dedicat transmiterii formularelor web pe mail. Clienţii Bancpost au mai fost supuşi, pe 7 februarie, unei tentative de fraudă prin intermediul internetului, în urma căreia insituţia de credit a atras atenţia că nu trimite niciodată e-mail-uri sau mesaje prin care să solicite informaţii confidenţiale, precum codul PIN al cardurilor sau conectarea la serviciul Fastbanking. În schimb, e-mail-urile trimise clienţilor Raiffeisen Bank conţin un mesaj prin care banca ar solicita clienţilor fideli să răspundă la cîteva întrebări referitoare la serviciile instituţiei de credit şi ale angajaţilor săi, urmînd să fie recompensaţi cu un premiu în valoare de 20 de euro.